PONG Quest – Le dinosaure ressuscite sous forme de… RPG !

En même temps, quitte à faire de Tetris un battle royale, pourquoi pas PONG Quest, un RPG PONG ?

Le 1er avril est souvent l’occasion pour presse, développeurs et éditeurs de nous faire dresser les oreilles et écarquiller les yeux en murmurant “want” ou “need” de par leurs fakes parfois très réussis et crédibles. Hier, par exemple, ce fut le cas pour le Quackshot/DuckTales annoncé avec de magnifiques photos à l’appui par Game Atelier, le studio derrière Monster Boy, et l’éditeur FDG. On espérait, on y croyait malgré la date, mais non, Disney n’ayant pas avalisé le projet, il restera pour l’heure un poisson bien amer. Alors quand on nous annonce un PONG Quest sorti de nulle part le 1er avril, on regarde la chose avec un air de “on me la fera pas deux fois, à moi”…

Parce que bon, faut dire ce qui est, hein, pondre un RPG PONG un jour de farce, ça n’aide pas à crédibiliser l’idée. Et pourtant ! PONG Quest n’a rien d’une blague et est bien en préparation par Atari (avec le studio indé Checkered Ink), qui dépoussière là son titre de 1972 qui fut l’un des tout premiers jeux vidéo connus. On ne le présente plus en détail, mais au cas où vous auriez hiberné pendant 48 ans (vous devez avoir la dalle), il s’agissait d’un jeu basique avec une raquette (soit, un rectangle blanc de pixels) de chaque côté et une balle (soit, un carré de pixels) à se renvoyer pour essayer de passer l’adversaire et marquer un point. Vous en trouverez tout un tas de versions sur mobile si vous souhaitez vous y replonger.

Quant à PONG Quest, il se propose de remettre l’antiquité sur le devant de la scène en lui insufflant de l’humour, de la scénarisation, de la customisation pour vos raquettes, des modes de jeux divers et variés avec des coups spéciaux et un tas d’obstacles sur le terrain, et moult références à d’autres jeux mythiques d’Atari tels que Breakout ou encore Centipede ou Asteroids, bref, vous en reconnaîtrez peut-être rapidos quelques-uns dans le trailer en fin d’article. “Combats”, énigmes, fun et upgrades des balles à jouer sont au programme de la campagne solo, et un multi jusqu’à 4 est également prévu pour délirer entre potes sur ce retour inattendu de l’icône vidéoludique.

PONG Quest sera disponible au cours du printemps, donc ça approche, sur PC, Switch, Xbox One et PS4 contre un peu moins de 15€. On est un peu surpris qu’il ne fasse pas partie du line-up de la nouvelle console d’Atari en préparation, la VCS, qui semble par ailleurs bien mal partie suite au départ de son architecte ; on est donc ravi de le voir arriver sur nos vaillantes bécanes plutôt que sur une hypothétique arlésienne en devenir… Et si PONG Quest rencontre le succès, qui sait si l’on ne verra pas fleurir d’autres légendes de l’immense catalogue d’Atari remises au goût du jour ? (Qui a dit E.T ?).