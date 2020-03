Playdead (Limbo…) partage des images de son nouveau jeu

C’est d’abord à travers une courte vidéo publiée sur Twitter que Playdead, le très apprécié développeur des hits indés Limbo (2010) et Inside (2016), nous donne des nouvelles de son prochain titre. Un plan fixe, presque une photo, qui nous montre un paysage quasi monochrome, dans l’esprit des titres précédents. Un paysage lunaire dans lequel on aperçoit ce qui pourrait une sorte de rover à côté duquel se tient un personnage.

Ce tweet n’avait pas pour ambition de juste communiquer sur le jeu, mais aussi d’appeler à candidature pour qui souhaiterait rejoindre les studios. Le message nous emmène ainsi sur la page de recrutement de Playdead, où l’on découvre que de nombreux postes sont à pourvoir quant au développement de ce futur titre. Mais ce n’est pas tout, puisqu’en fouillant bien les annonces, les confrères de PC Gamer ont repéré quelques artworks qui en montrent un peu plus sur le jeu.

Des images qui font suite à un tout premier visuel, posté il y a maintenant deux ans par Playdead, que nous avons utilisé pour illustrer cet article (cf plus haut). Peut-être sommes-nous un tantinet obsédés par l’auteur de science-fiction, mais on a du mal à ne pas penser au travail de Simon Stalenhag, auteur des Tales From the Loop et de The Electric State, dont on n’arrête pas de vous dire du bien (et dont, on le rappelle, l’œuvre adaptée en série télé par Amazon arrive la semaine prochaine).

Du jeu, on ne sait encore rien, si ce n’est que les studios souhaitaient ouvrir un peu leur gameplay et sortir du modèle de jeu en 2D à défilement horizontal. Il faut donc s’attendre à un jeu en 3D plus ouvert, ce que confirment les offres d’emplois évoquées ci-dessus. Enfin, toujours concernant Playdead, on a appris il y a quelques jours que les studios ont signé un deal d’exclusivité avec Epic Games Publishing, qui continue doucement à marquer des points face à la concurrence. Aucune date de sortie n’est encore envisagée pour ce prochain jeu de Playdead, mais on sait par contre qu’on le retrouvera sur l’Epic Games Store.