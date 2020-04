Le Meilleur de la Semaine – FF VII Remake, Resident Evil 8, DualSense, Animal Crossing and Co.

Récapitulatif de la semaine jeu vidéo du lundi 6 au dimanche 12 avril 2020.

Nous y voilà, nouvelle semaine d’actualité et quelle semaine mes amis. Entre la sortie de Final Fantasy VII Remake (dont le test devrait être disponible normalement dans le courant de la semaine prochaine dans nos colonnes), les rumeurs plus qu’insistantes sur Resident Evil 8 ou encore l’annonce de la DualSense, la nouvelle manette de la PlayStation 5, on a eu quelques bons papiers à pondre. Le Meilleur de la Semaine va revenir sur tout cela bien sûr, mais une nouvelle sous-rubrique fait son apparition avec YouTube. Comme promis nous avons relancé notre chaîne et comme promis on travaille à vous offrir la meilleure qualité de vidéo possible. On espère que nos futurs travaux vous plairont. Bonne lecture.

L’actualité du jeu vidéo

Sans conteste, l’annonce qui a marqué cette semaine d’actualité est sans aucun doute celle de la DualSense, la manette de la PlayStation 5 mettant un terme à l’hégémonie de la Dualshock. Affichant un mix de couleurs entre le blanc et le noir, des courbes arrondies, une ossature à la fois plus légère, tout en étant plus large pour un confort de prise en main amélioré, Sony semble enfin avoir compris ce que les joueurs attendent d’une manette. Sans aucune contestation possible, Microsoft a une longueur d’avance sur ce point précis vis-à-vis du géant japonais et peut-être que ce dernier a enfin entrepris de rattraper son retard. On vous propose dans ce Meilleur de la Semaine de découvrir toutes les informations sur cette DualSense.

Autre sujet brûlant de l’actualité : Resident Evil 8 ou Resident Evil Village parait-il. Depuis quelques mois de nombreuses rumeurs et annonces non officielles d’insiders, dont le bien informé AestheticGamer, sont apparues sur la toile. Le jeu se déroulerait donc en Europe de l’Est dans un village perdu sur une montagne enneigée et dans lequel on trouve un grand château. Le titre proposerait une ambiance très moyenâgeuse, avec notamment une sorcière qui serait le Nemesis de cet opus et quelques zombies en armure, alors que des sortes de loups-garous seraient même de la partie. Jouable à la première personne, il marquerait les retours de Chris, Mia et surtout Ethan et se déroulerait bien après Resident Evil 7.

Au rayon des sujets un peu délicats que nous avons abordé cette semaine : l’interdiction de vente d’Animal Crossing: New Horizons en Chine. Oui, vous avez bien lu. Le jeu le plus mignon de la Terre et même de l’univers s’est vu interdire en Chine. La cause est simple et plus politique que liée à ce qu’est le titre. Il se trouve que les activistes chinois aux idées antigouvernementales chinoises se sont trouvé en jeu une véritable tribune pour manifester leur désaccord avec la politique du pays en utilisant les outils proposés par la simulation capitaliste mignonnette de Nintendo. On vous laisse découvrir tout cela, la lecture vaut le détour.

Enfin, cette semaine est historique. C’est en effet le 10 avril dernier qu’est sorti l’un des titres les plus attendus de l’année, voir de la dernière décennie, Final Fantasy VII Remake. Le jeu a récolté des notes à la hauteur des espoirs placés en lui, et si la frustration du découpage est présente, ce premier segment est une tuerie comme Square Enix ne nous en a pas offert depuis fort longtemps. D’ailleurs, on vous récapitule les principales notes de la presse professionnelle dans une petite news prévue à cet effet.

En bref dans ce Meilleur de la Semaine :

Nos tests et previews

Disco Elysium. Si ce nom ne vous dit rien, il serait temps de vous pencher sur l’oeuvre qui le porte de toute urgence. Nous avons mis le temps, mais nous avons réussi à le trouver justement (merci le confinement) pour vous en offrir le test. Il s’agit là d’un RPG très spécial à l’écriture incroyable et à l’univers qui l’est tout autant. Il est très rare qu’un jeu indépendant réussisse le pari qu’il s’était fixé de base, à savoir nous proposer une expérience RPG atypique et totalement réussie ou presque. On en redemande encore et encore !

Le dernier test que l’on vous propose cette semaine est loin de refléter les qualités d’un jeu tout aussi bon que celui cité ci-dessus. Il s’agit de l’une de nos plus grosses déceptions de ce début d’année puisqu’il s’agit de Disaster Report 4: Summer Memories. Quatrième épisode d’une saga qui a commencé chez nous sur PlayStation 2 et sous l’appellation SOS Final Escape, il s’agit là d’une sorte de simulation de catastrophe naturelle, dans le sens on l’on doit survivre dans une ville japonaise touchée par un énorme tremblement de terre. Et c’est tout simplement raté, lisez, vous comprendrez.

Les petits plus / dossiers / guides / chroniques

Cette semaine, cette rubrique est plutôt fournie. Ce Meilleur de la Semaine est là pour vous en faire un récapitulatif. On débute par un excellent article de notre ami LD4K4 qui nous dépeint un portrait authentique du jeu vidéo dans le Japon actuel. Il faut savoir que le bougre habite au pays du soleil levant et sait donc de quoi il parle. On ne peut que vous conseiller cette lecture qui nous permet de découvrir le jeu vidéo japonais, ou tout du moins le rapport que le Japon entretient avec.

Ensuite, pour fêter la sortie de Final Fantasy VII Remake, certaines personnes à la rédaction se sont livrées à un exercice périlleux : écrire un article qui explique pourquoi tel ou tel épisode de la licence est leur préféré. On parle là d’articles totalement subjectifs et cela commence par votre serviteur qui vous explique en quoi Final Fantasy IX l’a marqué au point d’être son opus le plus cher à son cœur. City lui nous explique ce qui l’a rendu totalement amoureux du sixième épisode, alors que Luynan nous fait l’éloge d’un certain Final Fantasy Tactics.

Par ailleurs, toujours pour marquer le coup de la sortie du remake, on a aussi décidé de vous proposer un petit article revenant sur le Final Fantasy VII original et sur le pourquoi du comment il est devenu un jeu culte quasi instantanément après sa sortie.

Enfin, N1co nous propose lui une petite réflexion sur le report d’un certain The Last of US II et se pose la question de savoir si cela ne cache pas autre chose qu’un report dû à la situation de crise liée au Covid-19. Attention N1co, comme le dit l’adage mulderien, la vérité est ailleurs.

YouTube ou le pôle vidéo

Sur notre chaîne cette semaine, on vous propose quelques petits tests et previews, ainsi qu’une nouvelle rubrique tenue par l’ami Luynan.

Voici notre Meilleur de la Semaine du pôle vidéo :

Les principales sorties jeux vidéo de la semaine prochaine

Comme d’habitude, nous vous proposons de vous rendre sur notre récapitulatif des principales sorties du mois d’avril. La semaine prochaine sera extrêmement calme, profitez-en pour martyriser votre manette sur le remake de Resident Evil 3 ou encore Final Fantasy VII Remake.

Et c’est tout pour ce numéro du Meilleur de la Semaine… en attendant celui de la semaine prochaine ! Bon dimanche !