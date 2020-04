xCloud – Si vous voulez essayer, signalez-vous dès aujourd’hui !

Microsoft prend les inscriptions pour un dernier bêta test avant le lancement d’xCloud

Alors que le Stadia “gratuit” pour tous est arrivé sans faire trop de bruit, tandis que PlayStation Now va toujours très bien, merci pour lui, et que GeForce Now a vu le sort s’acharner contre son service, Microsoft s’apprête à dégainer sa solution de cloud gaming annoncée de longue date : xCloud.

Une sorte d’avant-première est ainsi proposée dans plusieurs pays d’Europe, dont la France ! Si cette bêta, baptisée Preview, est ouverte est accessible à presque tout le monde, les places restent limitées. Microsoft a en effet décidé de limiter en nombre l’accès au service dans un souci de préservation de la bande passante, fortement sollicitée avec le confinement.

“Nous savons que le jeu vidéo est une manière importante de garder le contact, surtout en ces temps de distanciation sociale. Mais il faut aussi voir comme la bande passante a été impactée avec un très grand nombre de gens qui, de manière responsable, restent à la maison et se connectent en ligne” – Catherine Gluckstein, responsable du projet xCloud.

Le catalogue s’étoffe doucement, et approche désormais la centaine de titres disponibles, parmi lesquels Gear 5, A Plague Tale: Innocence, Bloodstained, Superhot, des jeux Forza, des jeux Halo…

Pour participer à cette phase finale de test, il faudra, outre une très bonne connexion, un smartphone ou une tablette sous Android (la version iOS est encore en développement), et une manette Xbox One. Vous disposez de tout ça ? Parfait ! Il vous reste à réussir à obtenir un ticket en vous inscrivant sur la page dédiée, que vous trouverez à cette adresse.

Dernière précision importante : pour cette bêta, l’accès à xCloud est proposé gratuitement !