Streets of Rage 4 – Combo ! Du rétro, un prix et une date de sortie

Que ne vous a-t-on pas encore dit sur ce site concernant la collaboration entre DotEmu, Lizardcube, Guard Crush Game et SEGA ? On vous a parlé de ses personnages, de son multi, de sa musique, de sa magnifique édition physique, bref de tout. Seules les dernières informations cruciales manquaient. Eh bien les voici, quoique… rien n’est sûr.

Inutile de tourner autour du pot plus longtemps et évoquons la date de sortie. Le 8 avril 2020 dernier, cette dernière est apparue sur la fiche eShop de Streets of Rage 4. Elle annonce le début de la castagne pour la date du 23 avril 2020, soit très prochainement. Hélas l’information est loin d’être certifiée. DotEmu et Lizardcube ayant réagi le jour même sur Twitter ont annoncé le message suivant :

À prendre avec des pincettes donc. En attendant, on notera que la date figure toujours sur la fiche eShop. Peut-être que Nintendo a juste fait une bourde et a dévoilé la date trop tôt. Toujours est-il que la sortie de Streets of Rage 4 est imminente. En tous cas, on peut imaginer que ce petit ascenseur émotionnel n’aura pas manqué d’en mettre quelques-uns au bord du K.O.

Les informations incertaines mise à part, la fiche eShop du jeu nous donne son prix, celui-ci confirmé. Ainsi donc, Streets of Rage 4 dans sa version standard virtuelle sera à 24.99€ sur tous ses supports (PC, Xbox One, PS4 et Switch). Pour ceux qui désireraient tâter de la grosse boiboîte en plastique, l’on rappelle que la version physique du jeu est toujours disponible en précommande sur Limited Run Games.

We're aware that a release date has leaked earlier. Right now we aren't able to confirm this will be the correct date.

We apologize for the confusion and we'll keep you updated as soon as possible.

You may Steam wishlist to be notified on release day: https://t.co/rGA5LR5Qmv

— Lizardcube (@lizardcube) April 8, 2020