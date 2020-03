Streets Of Rage 4 – Le Frenchy Olivier Derivière dirigera la composition musicale

Entre nouveaux arrivés et départs malheureux, les compositeurs de Street Of Rage 4 jouent aux chaises musicales.

C’est sur Twitter que Dotemu, en charge avec Lizardcube et Guard Crush Games du développement de Streets Of Rage 4, a annoncé quels sont ceux qui vont rythmer à grand coups de synthétiseur les échanges de coups enragés entre les joueurs et les hordes de voyous arpentant les rues de la ville.

À la tête de ce gang de musiciens, l’on retrouvera le compositeur français de renom Olivier Derivière. Les studios cités plus haut étant français et canadien, l’arrivée de ce compositeur frenchy n’est pas surprenant outre mesure. Pour rappel, il officie dans le jeu vidéo depuis une quinzaine d’années. Vous aurez entendu son travail dans Alone in the Dark, Remember Me ou A Plage Tale: Innocence. Un autre atout pour Streets Of Rage 4 qui a déjà les manches bien remplies. Surtout que la composition du gang ne s’arrête pas là.

Déjà annoncés, Yuzo Koshiro et Motohiro Kawashima, les compositeurs originels de la saga Streets Of Rage, apportent leur expérience sur ce quatrième épisode. Avec en support, Yoko Shimomura (Street Fighter II, Legend Of Mana, Parasite Eve…) et Keiji Yamagishi (Ninja Gaiden). Ces seuls noms assurant l’achat “day one” du jeu.

Hélas, tout n’est pas rose au pays de la baston de rue. Il ne faudra finalement pas compter sur la présence de Hideki Naganuma, compositeur sur le titre étendard de la Dreamcast, Jet Set Radio. Mais veuillez sécher vos larmes et ranger vos bombes de peinture, car il est remplacé par Harumi Fujita, habituée à composer pour des jeux édités par Capcom tels que Final Fight, Ghosts ‘n Goblins et Megaman 3. Une personne pleine de talent, donc.

L’affluence de talents dans ce “gang” se s’arrête même pas là. Ambiance années 80, néons et console 16-bits oblige, Das Mörtal et Scattle viendront également tabasser nos oreilles comme ils l’avaient fait sur la série des Hotline Miami. Enfin, bien que n’étant pas compositeurs pour le milieu du jeu vidéo mais évoluant dans la même ambiance musicale que la série Streets of Rage, les artistes Funk et Electro XL Middleton et Groundislava viendront grossir les rangs d’une équipe déjà pleine de gros bras.

Si vous ne vous sentez pas d’attendre jusqu’au printemps 2020 pour découvrir toutes leurs compositions in-game sur tous les supports (PC/Steam, PlayStation 4, XBOX One et Switch), Dotemu a mis à disposition cinq morceaux de Streets Of Rage 4 sur Soundcloud. Ils nous gratifient en plus d’une vidéo sur leur chaîne Youtube où Olivier Derivière, le producteur exécutif Cyrille Imbert et Yuzo Koshiro y évoquent le travail autour de la musique du jeu. De quoi nous faire bouillir davantage en attendant la sortie salvatrice de ce Streets Of Rage 4.