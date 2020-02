Streets of Rage 4 – Un nouveau perso et de l’info sur le multi

Allez, un “petit” (hem…) dernier pour la route !

On l’avait bien deviné, au vu de la photo des personnages jouables de Streets of Rage 4, qu’il allait y en avoir un cinquième, et qu’il allait être plutôt massif d’après sa silhouette. Le mystère est désormais résolu, en la personne de Floyd, et donc on oublie l’idée qu’on avait eue d’un éventuel retour de Max, le brutus de Streets of Rage 2.

Floyd vient se joindre au casting que nous avions déjà évoqué au fil de nos articles (et que vous pouvez consulter dans les liens en fin de news) qui comprenait les visages connus des fans de Streets of Rage que sont Adam, Blaze et Axel. On ajoutait à cette équipe la petite Cherry, fille du Adam sus-mentionné, adepte de baston à la guitare.

Floyd est un combattant très balèze qui bénéficie de deux bras cyber. Il est plus lent que le reste de la bande, mais aussi bien plus puissant, car dans tout beat’em up il y en a un, de lent et puissant. Son allonge est qui plus outre (et non des moindres) un atout indéniable.

Et l’annonce de ce nouveau perso, qui sera le dernier à venir casser des museaux dans Streets of Rage 4, s’accompagne de deux autres bonnes nouvelles : celle d’un mode multi à deux online (car que serait un beat’em up sans jouer à plusieurs), et encore mieux, d’un mode multi jusqu’à quatre en local. Si ça c’est pas du love de la part de Lizardcube, Guard Crush Games et Dotemu…

Streets of Rage 4 sera dispo sur PC, Switch, One et PS4 dans le courant du printemps.