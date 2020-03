Streets Of Rage 4 s’offre une jolie édition physique

Une édition qui parlera aux amoureux de la boîte.

On suit le développement de Streets Of Rage 4 depuis un petit moment déjà. Il faut dire que tout les voyants sont au vert pour cette suite inespérée, avec en tête, des développeurs qui ont fait plus que leurs preuves question néo-rétro et respect des œuvres patrimoniales – Lizarcube et Dotemu, dont chacun a encore en mémoire la franche réussite de Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Mais ce n’est pas tout, puisqu’on pourra compter également sur le mythique Yuzo Koshiro à la musique, compositeur des bandes originales des premiers épisodes. Enfin, on sait aussi que les trois personnages principaux de la saga, Axel, Blaze et Adam, figureront au casting du jeu.

À toutes ces bonnes nouvelles, ajoutons la dernière en date : Limited Run Games s’occupera de l’édition physique du jeu, et toujours au rayon bonnes nouvelles, comme précédemment pour River City Girls, cette édition physique ne sera pas limitée. Et ce n’est pas tout, puisque Limited Run prévoit aussi une édition spéciale baptisée Classic Edition. Cette Classic Edition viendra accompagnée d’un steelbook, d’une jaquette réversible et d’un boitier style Mega Drive qui pourra accueillir à la fois le jeu dans sa boite classique et son steelbook. Et comme pour l’édition normale, cette Classic Edition bénéficie de précommande à fenêtre large et devrait permettre à chacun de commander son exemplaire. Enfin, pour les vrais fans hardcore de la licence, Limited Run Games prépare une vraie édition collector limitée, de celles un peu compliquées à obtenir dont ils ont le secret, mais dont on ne sait rien de plus pour le moment…

The Streets of Rage 4 Classic Edition includes the game in the standard case, a SteelBook case, and a large Genesis clamshell that will fit both cases inside! It’s available in an open pre-order starting at 10am ET on March 20 on https://t.co/5Lksol4sqo. pic.twitter.com/4cpYXti3tu — Limited Run Games (@LimitedRunGames) March 16, 2020

Ces deux premières éditions physiques seront disponibles pour PlayStation 4 et Switch uniquement, les précommandes ouvriront le 20 mars prochain, et devraient rester ouvertes jusqu’à sept jours après la sortie numériques du jeu sur les stores respectifs. Nous n’avons pas encore de date de sortie précise pour le jeu, et il faudra pour l’instant se contenter d’un vague “printemps 2020″…