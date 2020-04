Cannibal – Ruggero Deodato annonce un jeu similaire à son film Cannibal Holocaust

Avant Blair Witch, il y a avait Cannibal Holocaust, un docu-fiction found footage bien plus trash et sanglant.

Cannibal Holocaust, voilà un film que l’on ne vous conseillera nullement de visionner, hormis si vous êtes un passionné au cœur bien accroché de cinéma. Car son imagerie est souvent insoutenable, au choix, une femme empalée ou un homme se faisant émasculer, et son propos des plus douteux. Notons aussi que les animaux présents dans le film et que l’on voit se faire dépecer étaient bien réels et ont donc été tués exprès pour le tournage, probablement pour donner un côté encore plus vrai au film qui se présente comme un docu-fiction tourné en found footage, et ce dernier point est bien là son seul intérêt, car il est considéré par beaucoup comme le premier de son genre, ce qui est entièrement faux soit dit en passant.

Pour résumer, on y suit un groupe de jeunes partant dans la forêt amazonienne pour y tourner un documentaire sur les tribus indigènes qui y vivent. Manque de pot, il tombe sur une tribu cannibale et s’en suivent des viols, des meurtres plus gores et réalistes tu meurs et ainsi de suite. Cela ne plaira finalement qu’au fan du genre et en plus cela n’apporte pas grand-chose filmiquement, si ce n’est le côté found footage et l’idée du docu-fiction qui reste bonne pour donner un côté très réaliste à l’ensemble. Sorti en 1980, il fit scandale, fut interdit dans nombre de pays et censuré dans d’autres, et fit l’objet d’un procès contre le réalisateur, Ruggero Deodato, car les Italiens pensaient que les acteurs avaient vraiment été tués pour les besoins du film.

Tout cela pour en venir à l’une des annonces les plus surprenantes de ces dernières années. Ruggero Deodato, qui va sur des 81 ans et qui a signé aujourd’hui d’autres films parlant de cannibalisme, comme Amazonia : La jungle blanche ou encore Le Dernier monde cannibale, vient d’annoncer qu’un jeu “s’inspirant” de sa “passion” allait voir le jour cette année. Sobrement intitulé Cannibal, il s’agira d’un jeu narratif cannibale donc, surement gore à la limite du vomissement, qui sera illustré à l’écran par les dessins de Solo Marcello. On y suivra un groupe de jeunes gens se rendant à Bornéo et faisant la rencontre d’une sympathique tribu de, je vous le donne en mille, cannibales. Surement hommage à ce genre de longs métrages qui pullulaient à l’époque et dont le dernier représentant est bien plus récent, coucou Eli Roth, on ne sait pas pour le moment comment s’articulera le gameplay ou sa date de sortie précise.

Néanmoins, on a eu droit à un premier teaser, ainsi qu’aux supports sur lequel ce Cannibal va paraître, c’est-à-dire sur PlayStation 4, Xbox One, PC et plus surprenant sur Nintendo Switch. Aussi, sachez que pour le réalisateur il s’agit là d’un défi qu’il va relever avec le studio Mondo Fantastico et qu’il espère partager avec les plus jeunes, qui ne connaissent pas son cinéma, sa vision de la chose.