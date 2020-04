Final Fantasy VII Remake récolte des notes à la hauteur de l’attente

Final Fantasy VII Remake vient de recevoir ses premières notes, et la presse française est unanime.

Final Fantasy VII Remake n’est pas encore sorti officiellement, mais Square Enix a pris un peu d’avance sur les envois des versions physiques, et certains doivent déjà profiter allègrement de leur jeu, surtout qu’en ce moment, le temps libre ce n’est pas ce qui manque. Pour autant, nous imaginons que vous deviez être nombreux à attendre la mise en ligne des premières critiques, histoire de vous rassurer un peu sur ce titre qui avait potentiellement de grandes chances de décevoir, tant le challenge à relever semblait colossal.

Si vous aviez coupé votre respiration dans l’attente que le verdict tombe, alors vous pouvez reprendre votre souffle, car vraisemblablement Square Enix n’a pas fait les choses à moitié, et c’est la presse spécialisée qui le dit. Les plus gros sites français semblent assez unanimes, même si les notes varient légèrement, et n’y vont pas à moitié en ce qui concerne les éloges vis à vis de Final Fantasy VII Remake :

Jeuxvideo.com 18/20

Gameblog.fr 8/10

Gamekult.com 8/10

Millenium 85/100

Jeuactu.com 17/20

Gamergen.com 19/20

Dans le lot des qualités qui reviennent à tous les coups, et contre toute attente, vous avez le gameplay qui semble avoir reçu un sacré coup de neuf, sans pour autant dénaturer le système de jeu de 1997, ce qui est une très bonne chose. Nous pouvons aussi voir que les graphismes font forte impression sur tous les rédacteurs, et pour cause, on ne sait pas si vous aviez au moins fait la démo, mais visuellement, c’est la claque intégrale. Et bien entendu, les musiques de l’OST sont passées du format Midi d’époque à des enregistrements orchestraux, ce qui déjà dans la démo nous avait totalement conquis.

Tout semble donc aller dans la bonne direction à l’aube de la sortie de Final Fantasy VII Remake, et nous espérons que vous profiterez à fond de l’expérience lors de sa sortie officielle sur PS4, le 10 avril prochain.