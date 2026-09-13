tt

VRR : un acronyme barbare pour des jeux plus fluides

Miniature VRR

Rob

Sans doute né 20 ans trop tard, grand amateur de RPG et fan de lore à ses heures perdues. Que demander de plus finalement ?

guest

0 Commentaires

Test Orbitals – Les bons élèves de l’école Hazelight

Test Onimusha: Way of The Sword – Ça tranche fort à Kyoto !

Test Star Wars Zero Company – Le mixe parfait entre XCOM et Mass Effect

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026