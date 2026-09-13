VRR : un acronyme barbare pour des jeux plus fluides

Pour peu que l’on s’intéresse, même un minimum, à la technologie qui accompagne nos jeux vidéo, le terme VRR finit forcément par apparaître au détour d’une fiche technique ou d’un réglage d’écran. Pourtant, derrière ces trois lettres se cache une technologie encore largement méconnue du grand public. Et alors que Nintendo vient enfin d’activer ladite fonction sur ses prochains modèles de Switch 2, l’occasion est toute trouvée pour revenir sur son fonctionnement et comprendre ce qu’elle change réellement.

Le VRR, c’est quoi exactement ?

Pour comprendre le VRR ou Variable Refresh Rate, il faut d’abord s’intéresser à deux notions qui sont souvent confondues : la fréquence de rafraîchissement de l’écran et le nombre d’images produites par le jeu. Un téléviseur 120 Hz, par exemple, est capable d’actualiser son image jusqu’à 120 fois par seconde. Cela ne signifie toutefois pas qu’un jeu affichera systématiquement 120 images par seconde. De fait, le nombre d’images produites dépend notamment de la puissance de la console ou du PC, de la résolution choisie et de la complexité de la scène affichée.

Prenons un exemple très simple. Un jeu vise habituellement les 60 images par seconde, mais une scène particulièrement chargée graphiquement fait temporairement chuter ses performances à 53 FPS. Sur un écran fonctionnant à une fréquence fixe, celui-ci continue de rafraîchir son image selon son propre rythme, indépendamment du moment où la nouvelle frame est réellement prête. Cette désynchronisation peut dès lors provoquer du « tearing », soit un déchirement d’image : une partie de l’écran affiche une image tandis qu’une autre en montre déjà une nouvelle. Elle peut également accentuer certaines sensations de saccade lorsque le rythme de production des images varie fortement.

C’est précisément dans ces cas de figure que le VRR intervient. Au lieu d’imposer à l’écran une fréquence constante, la technologie lui permet d’adapter son rythme de rafraîchissement à celui auquel le jeu produit ses images. Ainsi, si le jeu passe de 6 à 57 puis à 54 FPS, l’écran peut suivre ces variations plutôt que de continuer à fonctionner via une cadence fixe. L’image reste alors synchronisée.

Cela ne signifie toutefois pas que le VRR augmente les performances d’une console ou d’une carte graphique. Une machine incapable de maintenir 60 FPS ne va pas soudain les atteindre grâce à cette technologie. Elle permet simplement à l’écran de mieux accompagner les variations de performances. C’est une nuance essentielle : le VRR ne fabrique aucune image supplémentaire, il évite simplement que les limites du matériel soient aussi visibles à l’écran.

FreeSync, G-SYNC, HDMI 2.1 : pourquoi autant d’appellations différentes pour le VRR ?

La confusion vient notamment du fait que le VRR n’est pas une technologie unique. Ainsi, sur PC, on rencontre notamment AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC et la norme Adaptive-Sync. Sur les téléviseurs et consoles, le HDMI Forum VRR est également très courant. Derrière ces appellations se trouve cependant la même idée générale : synchroniser le rafraîchissement de l’écran avec la cadence produite par la source.

Le matériel doit évidemment être compatible. Pour profiter du VRR, il faut que la source, l’écran et la liaison utilisée soient capables de le gérer, avec une plage de fréquence compatible entre les différents appareils. Sur PC, cela peut passer par le DisplayPort ou l’HDMI selon les équipements et la technologie employée. Sur console, la situation dépend davantage des normes prises en charge par chaque constructeur. Le simple fait de posséder un téléviseur 120 Hz ne garantit donc pas que le VRR fonctionnera.

Il faut également distinguer le VRR d’une autre fonction régulièrement associée aux téléviseurs « gaming » : l’ALLM, pour Auto Low Latency Mode. Cette dernière permet à la source de demander automatiquement au téléviseur d’utiliser un mode à faible latence, généralement appelé « mode jeu ». Le VRR s’occupe donc principalement de synchroniser la fréquence d’affichage et la cadence d’image, tandis que l’ALLM vise à réduire le délai de traitement de l’écran. Les deux technologies peuvent fonctionner ensemble et sont d’ailleurs pensées pour être complémentaires dans le jeu vidéo.

Le bénéfice du VRR est particulièrement visible dans les jeux dont la fréquence d’image fluctue. Une expérience qui oscille entre 50 et 60 FPS peut ainsi paraître plus régulière qu’avec un écran à fréquence fixe. Mais là encore, il ne faut pas lui prêter des pouvoirs qu’il ne possède pas. Si un jeu souffre de véritables saccades liées au moteur, à des chargements ou à des temps de génération d’images extrêmement irréguliers, le VRR ne pourra pas les faire disparaître. Il accompagne les performances de la machine, il ne les corrige pas.

Pourquoi le VRR de la Switch 2 fait-il autant parler ?

C’est justement ce qui rend l’actualité récente de Nintendo intéressante (en dehors du Zelda Direct et des récentes annonces du dernier Nintendo Direct). Lorsque la Switch 2 a été présentée, Big N avait alors annoncé la prise en charge du VRR en mode docké. Pourtant, la fonctionnalité n’était finalement pas disponible au lancement de la console. En effet, celle-ci vient seulement d’être ajoutée dans la plus grande discrétion avec la mise à jour système 23.0.0 du 10 septembre 2026, soit près d’un an après son arrivée sur le marché.

Nintendo précise que le VRR est désormais disponible en mode TV lorsque le logiciel et le téléviseur sont compatibles, avec une fréquence de rafraîchissement ajustée en fonction des performances de jeu. Jusqu’ici, la Switch 2 pouvait déjà profiter du VRR en mode portable, ce qui rendait son absence sur téléviseur d’autant plus surprenante.

Cependant, penser que tout serait aussi simple reviendrait à mal connaître l’entreprise japonaise. De fait, Nintendo a ajouté une contrainte pour le moins étonnante : les jeux doivent eux-mêmes être compatibles avec le VRR en mode TV. Autant dire que cette particularité pourrait ralentir l’adoption de la fonction, puisque tous les titres ne pourront pas automatiquement en profiter. Au moment de la mise à jour, Nintendo Switch 2 Welcome Tour était notamment le seul jeu identifié comme compatible.

Cette situation est d’autant plus étrange que le VRR est désormais devenu une fonction relativement courante sur les machines concurrentes. La PlayStation 5 et les Xbox Series X/S le prennent en charge depuis déjà plusieurs années, tandis que de nombreux téléviseurs et moniteurs gaming l’intègrent désormais nativement. Pour Nintendo, son arrivée tardive sur Switch 2 ressemble donc moins à l’introduction d’une technologie nouvelle qu’à un rattrapage devenu nécessaire, voire urgent.

Pourtant, son intérêt pourrait devenir beaucoup plus évident avec le temps. Plus les jeux Switch 2 chercheront à pousser la console dans ses retranchements, plus les variations de performances risqueront de devenir visibles (si ce n’est pas déjà le cas). Dans ce contexte, le VRR représente surtout une assurance supplémentaire, particulièrement appréciable sur des productions ambitieuses, à l’image du remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

À l’heure où les constructeurs multiplient les promesses autour de la 4K, du 120 FPS ou encore du Ray Tracing, le VRR paraît presque moins spectaculaire sur le papier. Pourtant, son utilité est probablement plus concrète : il ne cherche pas à faire produire davantage à nos équipements de jeu, mais à rendre leurs imperfections moins visibles. Et dans une industrie où atteindre une fréquence d’images parfaitement stable reste souvent un compromis entre résolution, détails graphiques et fluidité, cette capacité à s’adapter relève finalement moins du luxe que de la nécessité, n’est-ce pas Nintendo ?