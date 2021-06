Nvidia – Nouvelles cartes graphiques, nouveaux PC et ray tracing partout

C’est sans grande surprise que NVIDIA a profité de sa conférence en ligne Computex pour présenter ses deux prochaines cartes graphiques haut de gamme : GeForce RTX 3080 Ti et 3070 Ti. La firme a également pris la parole concernant de nouveaux PC portables dédiés aux joueurs et aux créateurs de contenus. Et cerise sur le gâteau : un zoom sur la présence croissante de ses technologies DLSS, ray tracing et Reflex, et sur une liste de plus en plus grande de titres majeurs compatibles avec ces technologies.

Du haut de gamme, toujours du haut de gamme. Telle pourrait être la devise de Nvidia concernant ses cartes graphiques. Oubliez le suffixe “super” de la dernière génération de cartes, c’est au tour de Ti de se la raconter un peu. Voilà donc que débarquent les RTX 3070 ti et 3080 Ti. Deux monstres de performance, conçues pour faire très mal à la concurrence, que ce soit au niveau PC ou consoles.

Mettant un bon coup de boost par rapport à la précédente génération, ces cartes ont vocation à être très polyvalentes tout en étant très performantes. Le tableau de comparaison des performances ci-dessous finira de vous en convaincre si vous aviez encore un doute. Reste que les tarifs annoncés sont à la hauteur des promesses techniques : 1199$ pour la 3080 Ti (qui sera disponible le 3 juin) et 599$ pour la 3070 Ti (disponible le 10 juin).

Après cette double annonce, Nvidia a présenté sa gamme d’ordinateurs portables GeForce RTX 30, tournée vers les créateurs de contenus et les gamers. En collaboration avec Alienware pour le x15 et Acer pour le Predator Triton 500 SE, ces deux bêtes de compétition sont équipées d’un GPU GeForce RTX 3080 et des technologies Max-Q de troisième génération pour satisfaire les joueurs exigeants.

Pour les créateurs, c’est le HP Envy qui a été mis en avant. Disponible avec un écran 14 ou 15 pouces, il tourne avec une GeForce RTX 3060, de quoi assurer performance et polyvalence en ce qui concerne le montage vidéo par exemple. La gamme Creator de MSI n’a pas été oubliée non plus, avec le Creator Z16 qui se voit lui aussi équipé d’une RTX 3060.

Pour finir, last but not least, le fabricant nous a gratifiés d’une liste de jeux désormais compatibles avec ses technologies maison (ray tracing, DLSS, Reflex). Nous n’allons pas vous faire un inventaire à la Prévert, mais citons juste quelques noms connus : Rainbow Six: Siege et Red Dead Redemption II seront bientôt upgradés grâce au DLSS, et Dying: 1983 et Doom Eternal se verront boostés grâce au ray tracing.

Ce fut donc une conférence riche en annonces, qui confirme l’excellente forme de Nvidia tant sur les plans économique, médiatique et technologique. Reste à savoir comment ses concurrents vont pouvoir redresser la barre et faire face à ce titan de l’industrie.