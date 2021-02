La Nvidia RTX 3060 ne descendra (peut-être) plus à la mine

C’est dans moins d’une semaine, le 25 février 2021 exactement, que sortira la petite dernière de chez Nvidia made in Ampere au doux nom de RTX 3060. La dernière)née du Fondeur Américain affichera 12Go de VRAM au compteur, épaulés par 3584 Cuda Core et le tout cadencé à 1,78 Ghz. Si l’on parle aujourd’hui de la cadette de la famille des RTX 30, c’est que Nvidia s’est enfin décidé à agir face aux pénuries venues entacher les sorties des modèles précédents en 2020.

C’est par l’intermédiaire d’un article sur son propre blog, intitulé “GeForce est conçu pour le gaming, CMP est conçu pour miner” que Nvidia s’est exprimé sur le sujet. On y apprend que la société a décidé de brider les capacités de minage de la carte en les réduisant de moitié. Une intervention logicielle qui sera appliquée automatiquement lorsque les drivers détecteront le présence de matériel GeForce. Une modification qui n’interviendra pas sur les GPUs déjà sur le marché assure Nvidia, de quoi rassurer les Farmers déjà en place.

Afin de faciliter la transition Nvidia annonce sa nouvelle gamme les CMP, pour Cryptocurrency Mining Processors, une gamme de cartes orientées vers le minage et n’assurant par contre aucune contrepartie graphique. Aucun prix n’a cependant encore été communiqué quant à cette nouvelle gamme CMP. Avec cette différenciation Nvidia entend bien remettre un peu d’ordre dans son carnet de commandes et pouvoir ainsi démocratiser un peu plus ses technologies RTX et DLSS.

Il n’y a plus qu’à espérer que cette décision impactera réellement les choix des Farmers, nous laissant l’opportunité d’enfin acquérir le précieux sésame. On rappelle que les pénuries touchent tous les fondeurs puisque AMD, également fournisseur de puces pour les Xbox Series et Playstation 5, ou encore Qualcomm subissent eux aussi de gros retards de production puisqu’aux Farmers et autres scalpers vient s’ajouter le ralentissement dans l’approvisionnement des matières premières.