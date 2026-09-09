Metroid Ravenous – Samus Aran est de retour dans un opus 2D qui sent bon les néons et la baston

Cinq ans après l’excellent épisode Dread, qui revenait aux bases de la série, et un an après le quatrième opus, Samus Aran est de retour dans Metroid Ravenous ! Nouvel opus 2D faisant suite à Dread, Metroid Ravenous, développé par les équipes de MercurySteam, ne se fera pas attendre bien longtemps, la date de sortie du retour de Samus étant calée au 28 janvier 2027.

« Manger… ou être manger ! »

Dans Metroid Ravenous, Samus Aran est au plus mal. Prenant place plusieurs années après les événements de Metroid Prime 4, Samus vient de subir une féroce attaque de la part d’agresseurs inconnus, et remonter à la surface de la lune sur laquelle elle se trouve ne sera pas chose aisée. Les créatures l’ayant attaquée semblent pouvoir absorber l’énergie vitale de la belle chasseuse de primes, talent qu’elle-même récupérera lors de son exploration et de sa fuite de la lune.

Cette aspiration d’énergie vitale se traduit également par une montée en puissance de l’héroïne, mais aussi par une lente corruption qui n’est pas sans rappeler celle du troisième opus. Cette mécanique de gameplay semble être au coeur de Metroid Ravenous et il faudra s’en servir judicieusement pour espérer vaincre. A force d’utiliser son pouvoir d’absorption, Samus accède à une forme inédite, une sorte d’armure de pierre verte fluorescente la transformant définitivement en prédatrice.

En plus des mystérieux agresseurs aux larges chapeaux, Samus sera de nouveau confrontée à Raven Beak, antagoniste déjà rencontré dans les opus Samus Returns et Dread. Comme une continuité de l’ère 2D de Metroid, le retour des menaces d’antan correspond également au retour des développeurs de Dread, mais aussi de Samus Returns : les Espagnols de MercurySteam. Autant dire que cette suite est entre de très bonnes mains.

Dans la pure veine de Metroid Dread mais avec quelques nouveautés

Tout comme Metroid Dread, Ravenous a l’air plutôt exigeant pour les non-initiés. Glissades, escalades, corps-à-corps, utilisation du bras blaster et parades à placer minutieusement, au risque de finir désintégré par les créatures : les joueurs du précédent opus ne seront pas dépaysés. Le jeu reprend également un level design labyrinthique et un bestiaire dont il faudra, à tout prix, apprendre les patterns pour espérer triompher.

Le tout sera enrobé dans un effet néon et des couleurs flash sentant bon les années 80 comme ultime clin d’oeil aux premières aventures de Samus Aran. Metroid revient et parvient à chaque épisode à se renouveler. Plus exigeant, en introduisant une nouvelle mécanique de gameplay et un level design qui invite toujours plus à l’exploration, Metroid Ravenous semble aller encore plus loin que son prédécesseur.