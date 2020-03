Le Meilleur de la Semaine – DOOM Eternal, The Last of Us II, PlayStation Plus, Nintendo Direct and Co.

Récapitulatif de la semaine jeu vidéo du lundi 23 au dimanche 29 mars 2020.

Cette semaine de confinement fut comme la dernière, assez peu intéressante dans nos vies personnelles respectives. Certains profitent de ce repos forcé pour faire quelques jeux qui leur seraient passés sous le nez, d’autres pour lire de bons bouquins ou encore découvrir quelques films, voir écumer les plateformes de streaming telles que Netflix ou OCS.

Nous, on fait tout cela forcément, mais on continue aussi de travailler pour vous à côté, afin de vous offrir des lectures toujours plus qualitatives et intéressantes, comme l’atteste ce Meilleur de la Semaine. Ainsi, oui, on a parfois du retard sur certains tests en ce moment, comme celui de DOOM Eternal, finalement sorti, Animal Crossing: New Horizons ou encore One Piece: Pirates Warrior 4 (dont on ne sait pas si on pourra vous proposer le test) et Half Life: Alyx.

Sachez encore une fois que tout ceci est indépendant de notre volonté et que nous mettons tout en oeuvre pour vous permettre de lire dans nos colonnes nos différentes critiques des jeux en question très prochainement.

Cependant, comme dit, nous continuons de travailler d’arrache-pied, alors attendez-vous à un mois d’avril qui verra quelques vidéos arriver sur le site et notre YouTube, des guides pour certains jeux, dont DOOM Eternal et Resident Evil 3. La rédaction a aussi accueilli en son sein deux nouveaux membres, N4nDo et Pingelton, et on se mobilise aussi pour apporter de nombreuses améliorations au site lui-même. Les fiches jeux sont par exemple disponibles maintenant.

Voilà, toute l’équipe est mobilisée durant cette triste période pour continuer de vous proposer des articles de qualité et un site qui réponde autant que faire se peut à vos attentes. Stay safe et bonne lecture.

L’actualité du jeu vidéo

Ce nouveau numéro du Meilleur de la Semaine vous propose de commencer votre lecture par la découverte d’un article de notre bon rédacteur en chef adjoint N1co. Depuis quelques jours et semaines, mois et années, on entend beaucoup parler d’un phénomène, qui on le précise ne concerne pas que le jeu vidéo, qui n’est autre que le crunch. Il s’agit de cette période qui précède la sortie d’un jeu et qui voit les développeurs de ce dernier doubler voir tripler leurs heures de travail pour respecter les impératifs de bouclage et sortir leur bébé dans les temps avec la qualité espérée. Souvent imposée, parfois suggérée, cette pratique commence enfin a être décriée comme elle le devrait par certains acteurs de l’industrie autre que les studios eux-mêmes.

La presse n’hésite plus a relayer les témoignages de personnes parlant de ce procédé, des nombreux burn-out qu’il crée et de la dangerosité pour la santé d’une telle pratique. Au-delà même du fait que beaucoup de développeurs sont dans des situations précaires. Alors oui, certains “influenceurs” peuvent bien essayer de justifier par le résultat le crunch, mais pas nous. Nous vous proposons donc un petit article sur Naugty Dog et les dernières révélations liées à l’affaire The Last of Us II.

Passons maintenant à la Nintendo Switch. Cette semaine a eu lieu un mini Nintendo Direct durant lequel de nombreuses annonces concernant la dernière née de la firme japonaise ont été faites. La plupart concernent des portages forcément, et certains d’entre eux nous rendent tout de même très curieux. On pense ici à Borderlands: Legendary Collection, XCOM 2: Collection ou encore Bioshock: The Collection.

Mais celui qui nous a le plus mis l’eau à la bouche n’est autre qu’un certain Xenoblade Chronicles Definitive Edition qui au-delà d’être un portage travaillé, apportera aussi du contenu inédit et s’offre en prime une édition collector. Ce sera l’occasion pour beaucoup de découvrir un fantastique J-RPG qui a marqué les esprits lors de sa sortie initiale et marque depuis le temps. N’oublions pas non plus que Bravely Default 2 a vu sa date de sortie annoncée et sa démo est même déjà disponible.

Ensuite, il nous faut parler du PlayStation Plus et des jeux offerts pour le mois d’avril 2020. Si beaucoup de joueurs, et parfois à juste titre, se plaignent du manque d’intérêt des titres qu’ils glanent chaque mois via le programme PS+, on ne peut pas dire que ceux du mois en court sont une arnaque et que les prochains fraîchement annoncés le sont aussi. Beaucoup de personnes ont pu (re)découvrir l’un des jeux les plus marquants de l’ère PlayStation 2 avec Shadow of the Colossus durant ce mois de mars, un véritable chef-d’oeuvre signé Fumito Ueda. En avril, on part sur autre chose, sur du jeu vidéo pop corn, mais du très bon, à la sauce Naughty Dog avec un certain Uncharted 4, l’un des titres majeurs de la PlayStation 4. Mais pas que, puisque le superbe DiRT Rally 2.0 sera aussi de la partie. Une bonne fournée comme on aime à le dire.

Enfin, passons maintenant à l’un des jeux les plus “marquants” de l’histoire du jeu vidéo, Dragon’s Lair. Sorti pour la première fois en 1983 sur borne d’arcade, il s’agit là d’un dessin animé interactif, fort joli d’ailleurs, nous proposant d’incarner Dirk the Daring dit l’audacieux en français qui se doit de sauver une princesse en détresse d’un vil sorcier dans un château rempli de pièges tous plus meurtriers les uns des autres. Réputé, et à juste raison, très difficile, le jeu a connu divers portages sur différents supports au cours des années qui suivirent sa sortie initiale.

D’ailleurs, pour les plus jeunes d’entre vous ne sachant vraiment pas de quoi on parle, on ne peut que vous proposer de regarder la vidéo du Joueur du Grenier qui explore quelques épisodes de la licence. Quant à ce qui nous intéresse ici, c’est l’annonce d’un film live-action à paraître prochainement sur Netflix avec très probablement l’un des acteurs les plus handsome d’Hollywood, à savoir Ryan Reynolds. Alors heureux ?

En bref maintenant dans ce Meilleur de la Semaine :

Nos tests et previews

Cette semaine nous n’avons pu vous proposer qu’un petit test et pas des moindres, celui d’un certain DOOM Eternal. Un Fast-FPS signé ID Software quasiment parfait qui redéfinit le genre en le modernisant de la plus belle des manières. Fun, nerveux et totalement jouissif du début à la fin, il est un modèle de game design qui remet tout le monde d’accord. Porté aussi par une direction artistique sensationnelle, ainsi qu’une bande-son a en faire pâlir Rammstein, il propose aussi un mode multijoueur sympathique, mais dispensable. Blindé de contenu et de défis en tout genre, il est certes difficile, mais est aussi le plus abouti représentant de sa catégorie à ce jour.

Les petits plus / dossiers / guides / chroniques

Le Meilleur de la Semaine c’est aussi une sélection de nos articles autres. Ceux qui ne font pas l’actualité, mais vous proposent tout de même des choses intéressantes comme des guides ou des dossiers et critiques de mangas. On commence d’ailleurs par notre ressenti suivant lecture de Sekiro : Hanbei l’Immortel paru aux éditions Mana Books. Tout d’abord, sachez qu’il n’est nullement nécessaire d’avoir fait Sekiro: Shadows Die Twice pour comprendre les tenants et aboutissants de l’oeuvre, même si forcément c’est un plus. Ensuite, on vous le conseille vivement tout simplement. Cet apport à l’univers du jeu est un plus indéniable qui nous en apprend pas mal sur un des personnages les plus énigmatiques de l’aventure. Foncez !

On poursuit avec l’article 5 jeux à la physique canon de notre ami Luynan. On y découvre une sélection subjective de quelques jeux qui exploitent à notre sens pour le mieux la physique dans le jeu vidéo. De Shadow of the Colossus à Portal 2 en passant par Spider-Man, il y a de quoi faire et voir.

Suivent enfin deux guides. Le premier concerne un certain Ori and the Will of the Wisps et vous propose quelques astuces pour venir à bout du terrible Shriek, dernier boss du jeu qui en a fait suer plus d’un. Le second s’adresse aux masochistes de la manette puisqu’il se concentre sur Nioh 2. Drakyng, célèbre rédacteur en chef, vous donne la localisation et la façon d’obtenir tous les cœurs de yokai en jeu. Vous avez des difficultés à tout trouver et donc tout débloquer ? On s’est penché sur la question et on vous donne la solution.

Les principales sorties jeux vidéo de la semaine prochaine

La semaine prochaine on passe en avril et comme chaque début de mois, la rédaction, par l’intermédiaire de Medoc, vous a concocté un article réunissant les principales sorties du mois prochain. Pas besoin de trop écrire alors dans ce numéro du Meilleur de la Semaine, puisqu’il ne vous reste qu’à consulter la news en question.

Et c’est tout pour ce numéro du Meilleur de la Semaine… en attendant celui de la semaine prochaine ! Bon dimanche !