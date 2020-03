SINoALICE, le jeu de Yoko Taro, enfin dispo hors du Japon

Nous vous en avions parlé une première fois il y a bientôt un an, alors que les préinscriptions ouvraient sur la page web du titre, mais ce dernier avait finalement été repoussé pour peaufiner sa traduction. Le développeur coréen Nexon, qui devait en assurer la distribution, a depuis fait face à certains problèmes qui expliquent peut-être l’absence d’actualité autour du titre. Cependant, Pokelabo (rien à voir avec…) vient de récupérer la licence, et ça y est, SINoALICE, le jeu mobile de Yoko Taro (l’homme derrière la licence NieR, faut-il le rappeler ?), est finalement sur le point d’être rendu disponible dans le monde entier.

SINoALICE, c’est un RPG mettant en scène les héroïnes des contes de fées les plus célèbres, dont l’Alice de Lewis Caroll, bien entendu, qui donne son nom au jeu, mais aussi le Petit Chaperon Rouge, Blanche Neige, la Belle au Bois Dormant ou, pour rester japonais, la Princesse Kaguya. Bien entendu, avec la signature de Yoko Taro, il faut s’attendre à un détournement de ces univers qui prendront une couleur bien plus sombre que dans leurs adaptations chez Disney ou Ghibli…

Pour aider au lancement international du jeu, ses développeurs comptent s’appuyer un peu sur la popularité de NieR, et proposeront peu de temps après son lancement un événement en deux parties intégrant des éléments de NieR: Replicant et NieR: Automata, avec notamment la participation d’Emil, personnage emblématique de la série et mascotte de NieR: Automata.

?100 Days Until the Beginning of the End?

After the global release of SINoALICE, a 2-part collaboration event with “NieR: Automata” and “NieR: Replicant” will begin!

NieR collabo classes are also expected to appear!

Watch the collaboration PV?! #SinoaliceGloball #NieR pic.twitter.com/IcnY1zN9Fi

— SINoALICE Global (@sinoaliceglobal) March 23, 2020