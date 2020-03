5 jeux avec une physique à couper le souffle, pour vous les amis.

À tous les petits grivois qui auront cliqué en imaginant que par “physique canon” nous entendions Lara Croft, désolé, mais il ne sera pas question de cela aujourd’hui ! Nous allons plutôt parler de cette sensation très subjective qu’un jeu vidéo peut nous procurer lors d’une partie. Une manière de se déplacer particulière, des animations précises et réalistes lors des sauts, ou même un gameplay pensé autour des lois de la physique, peuvent être de merveilleux souvenirs de joueurs dont l’on se rappellera longtemps, et qui parfois même (à l’instar du premier jeu de cet article) servira de niveau de comparaison avec d’autres softs. Une mini-liste subjective donc, pour 5 jeux à la physique canon.

Shadow of the Colossus

Véritable monument des consoles Sony, Shadow of the Colossus, allègrement poncé par votre fidèle serviteur, se retrouve ici aujourd’hui grâce à la physique toute particulière inhérente au jeu. Présente dès les premiers sauts, la physique du soft vous fait alors ressentir un réalisme peu commun pour l’époque PS2 (et à vrai dire, toujours aussi peu commun aujourd’hui). Un sentiment agréable de fragilité que l’on retrouvera lors des épiques boss fights, où chacun des mouvements de nos adversaires chahutera notre personnage, balloté d’une touffe de poil à une autre, s’accrochant de tout son possible à sa survie. Car oui, vous sentirez la force de votre ennemi au travers de votre manette, jusqu’à presque sentir une bourrasque vous plaquant au fond de votre canapé lorsque les Colosses vous secoueront dans tous les sens.

Autre point fort pour l’époque, le ressenti des rythmes. Entre la marche, le sprint, et les volte-face, votre héros se meut avec une précision dans le geste rarement atteinte depuis. Et que dire des sauts, encore une fois, lorsque vous fendez l’air sur le dos d’une de ces bêtes, épée à la main, prêt à l’occire. Un véritable régal.

Unravel 2

Un jeu tout mimi pour changer ! Développé par DICE, le studio Indé d’EA, Unravel 2 est un jeu de plateforme/réflexion intelligent, nous offrant le contrôle de deux pelotes de laine en forme de personnages. Un soft pensé pour deux et qui base son gameplay sur la physique atypique de nos protagonistes. En effet, leur succès ne tient qu’à un fil, celui par lequel ils sont liés. Sorte de cordon ombilical les unissant l’un à l’autre, cette connexion est la porte d’entrée de mécaniques de jeu vous mettant face aux dures lois de la physique… Enfin, celle du jeu. À la frontière entre le réalisme et l’onirisme, les sensations de contrôle procurées par le titre vous laisseront exsangue, et, vous traverserez les 7 tableaux de cette oeuvre, vous balançant d’un endroit à l’autre, en jouant avec la légèreté des vos personnages.

Portal 2

Quand on pense à la physique d’un jeu, on fait assez souvent (et à raison) le parallèle avec sa gravité. C’est d’ailleurs pourquoi nous retrouvons Portal 2 ici. Car si la physique du personnage est en soi classique, c’est celle de l’environnement que nous retiendrons. Combinée à un gameplay basé sur une maîtrise de la gravité, elle en devient d’ailleurs diaboliquement jouissive. Surtout avec les défis corsés qui vous attendent avec Portal 2.

En effet, bien que tout soit permis ici, le jeu reste véritablement retors si vous ne faites pas preuve d’un chouïa de logique dans l’espace. Néanmoins, soyez rassuré, point de game over ici-bas, le recommencement est l’apanage de la réussite, et tôt ou tard, vous parviendrez bien à vous catapulter là où il le faudra !

Spider-Man

Impossible de parler physique sans évoquer notre bon vieux Spidey, qui nous est revenu il y a quelques temps en exclu pour PS4 avec un titre retentissant. Et c’est peu de le dire. Une véritable masterclaque en pleine poire tant la sensation de contrôler l’homme araignée est présente. Saut, vol, pirouette, course sur les murs, tout y est. Le jeu transforme la visite de New-York en plaisir absolu. Vous vous surprendrez souvent à défier les lois de la gravité pour enchaîner diverses acrobaties en plein air, sous les yeux médusés de vos fans en contrebas.

Spider-Man nous offre donc ici une physique certes “classique” mais parfaitement adaptée à son propos, avec son lot de bonnes trouvailles, prouvant encore une fois que la justesse est souvent la clé d’un bon jeu.

What The Golf

On termine cet article avec un indie sur smartphone iOS qui n’a pas volé son nom. En effet, l’on parle vaguement de golf ici, mais d’une manière complètement déstructurée et décomplexée. Oubliez tout ce que vous imaginiez savoir sur le golf, et lancez vous dans des mini-niveaux hilarants où la balle… n’est plus la balle.

Nous ne vous en dirons pas plus, car le jeu est court (4-5h), mais s’il est ici, c’est surtout pour la physique irréprochable des objets du jeu, qui au-delà d’être un véritable modèle du genre, est à la base d’un gameplay aux petits oignons. À essayer au plus vite.

Et vous, quels sont les jeux que vous auriez glissés dans cet article ? Dites-le nous en commentaires !