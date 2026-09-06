Xbox rabote son Game Pass, les State of Play et Intergalactic: The Heretic Prophet – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

L’industrie vidéoludique s’est aussi mise à l’heure de la rentrée. Après un été où toute l’attention était portée sur PlayStation et son choix controversé de stopper la production de disques à l’horizon 2028 et sur l’ogre de novembre prochain, GTA VI, le reste des éditeurs et studios se mettent enfin à parler de leurs projets. On ne s’attendait d’ailleurs pas à avoir de nouvelles informations autour d’Intergalactic: The Heretic Prophet.

Mais que serait une semaine d’actualité sans son lot de mauvaises nouvelles, à commencer par Xbox qui continue son grand reset et supprime encore quelques services de son Game Pass. PlayStation n’était pas non plus particulièrement à la fête malgré ses State of Play qui nous ont offert leurs lots d’information, mais aussi prouvé que la colère des joueurs envers le constructeur est toujours aussi intense.

Une nouvelle étape pour Intergalactic: The Heretic Prophet

Découvert pendant les Game Awards 2024, Intergalactic: The Heretic Prophet suscite de grandes attentes et d’espoirs auprès des fans de PlayStation déçus par la ligne éditoriale du constructeur sur cette génération. Il faut dire que depuis The Last of Us Part II, en 2020, Naughty Dog, studio phare de PlayStation, n’a produit aucun jeu. Le virage jeu-service impulsé par l’ancien PDG de PlayStation Jim Ryan a fait beaucoup de mal et le projet factions, titre multijoueur dans l’univers de The Last of Us a fini par être mis à la poubelle, ruinant au passage des années de travail et retardant du même coup la parution de sa nouvelle aventure solo.

Une aventure qui semble bien avancer puisqu’on a appris, par l’intermédiaire de l’actrice jouant le rôle principal d’Intergalactic: The Heretic Prophet, Tati Gabrielle, que la motion capture pour le titre venait de s’achever. Bien sûr, le développement du titre est loin d’être terminé mais si on prend pour référence The Last of Us part II et les treize mois qui séparaient la fin du tournage de la sortie finale du jeu, on pourrait imaginer une sortie à la fin de l’année prochaine. Et qui sait, peut-être même en apprendrons-nous un peu plus sur lui durant les prochains Game Awards.

Xbox poursuit sa transformation, au détriment de ses joueurs

En 2026, on a l’impression que chaque constructeur souhaite innover dans sa capacité à se mettre ses clients à dos. Après une courte période où la nouvelle patronne de Xbox, Asha Sharma, a tenté de les brosser dans le sens du poil, elle enchaîne désormais les décisions polémiques. Ainsi, maintenant qu’elle s’est débarrassée d’employés et de studios indésirables selon elle, c’est au tour du Game Pass de subir son coup de rabot.

En effet, l’offre Cloud Gaming du constructeur sera désormais limitée à une poignée d’heures par mois (entre cinq et quinze selon la formule d’abonnement), ce qui laissera, au mieux, trente minutes de jeu en cloud en moyenne par jour. Mais ne vous inquiétez pas, si vous en voulez plus, vous pourrez toujours payer pour cela…

Pour les joueurs Xbox aussi la fête semble bien finie. Entre les augmentations pharamineuses de prix, que ce soit pour ses services ou ses machines, et les avantages supprimés au fil des semaines (fin du Day One sur le Game Pass pour certains jeux notamment), on se demande quel avenir nous réserve Xbox avec sa Scarlett. En tout cas, il n’augure rien de bon.

Les tiers toujours présents pour un PlayStation dans l’œil du cyclone

Plus de deux mois après avoir annoncé la fin de la production de disques, PlayStation continue dans sa stratégie de l’autruche, se murant derrière un mutisme qui, loin de calmer la colère des joueurs, ne fait que l’intensifier. Ainsi, les deux State of Play de cette semaine ont été le théâtre d’un nouveau bras de fer entre les joueurs et le constructeur.

Et si cette bataille semble quelque peu agacer les partenaires de PlayStation qui subissent eux aussi cette bronca, ces derniers sont pourtant toujours au rendez-vous pour présenter leurs nouveautés. Parmi les temps forts de cette prise de parole, comment ne pas évoquer Final Fantasy VII: Revelation qui dispose désormais d’une date de sortie : le 8 avril 2027.

Une présentation riche en annonces, même si, pour les surprises, on devra repasser, et on en sait désormais plus sur les titres qui vont nous accompagner dans les prochains mois, tels que Monster Hunter Wilds: Ascendance, Metro 2039 ou encore Crimson Desert.