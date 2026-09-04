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Crimson Desert – Une première extension avec un raz-de-marée de nouveautés

Crimson Desert Charting the Unknown navigation

Parangonnage

Amoureux de l’immersion et des expériences qui nous bousculent. Issu du monde cruel de la pub et du marketing, je mets aussi ma plume au service de la seule chose qui compte vraiment : le jeu vidéo évidemment.

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