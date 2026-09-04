Crimson Desert – Une première extension avec un raz-de-marée de nouveautés

Décidément, Pearl Abyss ne connaît pas de répit. Seulement une semaine après avoir sorti Crimson Desert Enhanced, une mise à jour de taille qui revoyait notamment l’intrigue principale du jeu de base en profondeur, nous voilà déjà gâtés avec une bande annonce qui révèle le DLC à venir.

Dévoilée ce 3 septembre lors du State of Play, Charting the Unknown sera donc la première extension majeure de Crimson Desert. Prévue dès le 16 octobre prochain chez nous (oui, déjà), elle sera disponible au prix de 24,99 euros et ne se contente visiblement pas d’ajouter quelques quêtes et une poignée de boss à l’aventure de Kliff : Pearl Abyss profite de cette première extension pour ouvrir de nouveaux pans de son monde, aussi bien sur le plan géographique que ludique.

Sous l’océan

Il n’ya a pas que les développeurs de Pearl Abyss qui sont sous l’eau : leur héros aussi. La principale nouveauté de Charting the Unknown sera l’arrivée d’un véritable volet maritime. Kliff et ses compagnons pourront prendre la mer à bord de leur propre navire, que l’on pourra faire voguer afin d’explorer de nouvelles îles au large de Pywel, le continent du jeu de base. Mais Pearl Abyss ne s’arrête pas à la navigation : l’extension introduira également de véritables séquences d’exploration sous-marine, avec de nouveaux gadgets qui nous permettront de plonger à la rencontre de diverses créatures des profondeurs et de ruines oubliées.

Le changement est intéressant pour un jeu dont une grande partie de la progression reposait sur la découverte et la mobilité sur terre et dans les airs. Après avoir grimpé, plané, chevauché et parcouru Pywel en long, en large et en travers, Kliff va désormais devoir apprendre à mettre la tête sous l’eau. Et visiblement, à en croire le trailer, même les requins peuvent devenir des moyens de transport.

La vie de château

L’autre évolution majeure est moins spectaculaire, mais potentiellement tout aussi importante : le logement et la gestion des activités prennent de l’ampleur. Pearl Abyss annonce un mode Housing amélioré permettant de construire son propre foyer (à défaut de simplement meubler une maison pré-existante jusqu’alors), mais également de louer et gérer différentes installations afin de générer des revenus. La bande-annonce évoque aussi des interactions plus poussées avec les habitants de Pywel afin de développer des relations (amoureuses ?) avec eux.

Le trailer montre notamment la construction d’une demeure imposante et des personnages affectés à différentes tâches. Il serait encore excessif de qualifier Charting the Unknown de véritable jeu de gestion, mais le principe est suffisamment développé pour dépasser la simple décoration cosmétique. Tout cela vient s’ajouter à un jeu déjà très généreux en mécaniques, et donne l’impression que Pearl Abyss souhaite vraiment transformer Crimson Desert en bac à sable ultime. Reste à voir si les nouvelles options prendront bien avec le reste des systèmes.

La suite du long périple

Sur le plan narratif, la bande-annonce ne présente pas Charting the Unknown comme une aventure parallèle sans conséquence. Kliff, Oongka et Damiane poursuivront leur parcours après les événements du jeu principal, avec plusieurs intrigues inédites.

Le studio mentionne notamment une présence inquiétante dans le désert, un conflit politique, un voyage « au-delà du temps » et un ancien secret enfoui sous les eaux. De nouveaux ennemis et boss accompagneront évidemment ces péripéties, avec de nouvelles armes et pièces d’équipement à récupérer. l’extension semble vouloir utiliser ses nouveaux espaces comme des prolongements de l’univers et de l’histoire, plutôt que comme une simple succession de défis supplémentaires. Ce qui constitue une suite logique du chantier opéré sur le scénario original avec la dernière mise à jour.

Vous reprendrez bien du Désert ?

Au fond, Charting the Unknown porte assez bien son nom. L’extension étend Crimson Desert dans plusieurs directions simultanément : plus loin avec la navigation, plus profond avec l’exploration sous-marine, mais aussi plus près du quotidien avec le logement, la gestion et les relations avec les PNJ.

Cette volonté d’élargissement correspond d’ailleurs à la trajectoire adoptée par Pearl Abyss depuis le lancement : assurer un suivi constant pour corriger son jeu, mais aussi pour l’enrichir sans cesse. Et il est plaisant de voir que cette extension de ne se contentera pas de proposer du « more of the same » mais cherchera bien à se risquer dans de vraies nouveautés qui font évoluer la formule.

Une chose est donc certaine : pour Pearl Abyss, la sortie de Crimson Desert n’aura jamais constitué une ligne d’arrivée mais plutôt le point de départ d’un suivi au long cours. Reste désormais à savoir ce que le studio compte faire de cette dynamique une fois Charting the Unknown dans les mains des joueurs, le 16 octobre prochain.