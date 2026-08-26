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Crimson Desert passe en version « Enhanced » à l’occasion de la 2.0

Crimson Desert Enhanced

Parangonnage

Amoureux de l’immersion et des expériences qui nous bousculent. Issu du monde cruel de la pub et du marketing, je mets aussi ma plume au service de la seule chose qui compte vraiment : le jeu vidéo évidemment.

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