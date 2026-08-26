Crimson Desert passe en version « Enhanced » à l’occasion de la 2.0

Six mois après son lancement, Crimson Desert continue de connaître un suivi exemplaire. Annoncée sans prévenir lors de l’Opening Night Live de la Gamescom, la mise à jour 2.0 débarque simultanément ce 25 août. Baptisée Crimson Desert Enhanced, c’est bien d’une mise à jour dont on parle, et pas d’une nouvelle édition du jeu. Mais celle-ci apparaît moins comme un patch correctif que comme un véritable palier de franchi dans la vie post-lancement du titre. Et le fait de la nommer avec un sous-titre montre bien l’ambition du développeur Pearl Abyss, qui a mis les petits plats dans les grands en s’attaquant à un sacré chantier : celui de l’histoire de son jeu, hautement critiquée à la sortie.

Le procès du récit, enfin plaidé

S’il y a un reproche qui a collé à Crimson Desert depuis sa sortie en mars, c’est celui-là : un monde ouvert somptueux, un système de combat technique et généreux, mais une histoire qui peinait à faire tenir le tout en un ensemble satisfaisant. Le studio l’avait lui-même reconnu dès juin, évoquant un retravail sur la cohérence des scènes clés dans sa feuille de route de l’année. Cette mise à jour « Enhanced » tient parole : de nouvelles cinématiques, des dialogues inédits, des corrections de rythme et de nouveaux moments de mise en scène viennent étoffer le fil de la quête principale. On retrouve ainsi davantage de personnalité pour le héros Kliff, et des connaissances et des fragments de mémoire supplémentaires pour donner de l’épaisseur aux rencontres de boss, jusqu’ici plutôt esquissées que réellement écrites.

Les premiers retours des joueurs montrent que la communauté semble vraiment satisfaite par cette refonte de l’aventure : ceux qui ont déjà pu s’essayer au nouveau prologue (autrefois décousu, confus et souvent comparé à un MMO où l’on enchaînait des actions sans queue ni tête) annoncent avoir eu une expérience vraiment différente, avec plus de lore, un héros qui réagit vraiment à ce qui lui arrive et se questionne sur les événements, et une progression plus logique.

De là à savoir si se lancer dans une nouvelle partie vaut le coup, cela dépendra de vous : il est possible de relancer une aventure via une nouvelle option de new game + en gardant votre argent et vos points de compétence, mais c’est tout. Pour ceux qui ont déjà bien poncé la colossale épopée de Kliff, repartir pour une nouvelle centaine d’heure peut être décourageant. Mais l’histoire n’est pas le seul chantier qui a été peaufiné, et relancer une partie peut valoir le coup si la manette vous était tombée des mains à la sortie.

Une VF qui ne laisse pas sans voix

Crimson Desert n’avait jamais été doublé en français depuis sa sortie en mars. Un choix qui avait fait grincer des dents une partie du public hexagonal, tant le jeu repose sur ses cinématiques, ses documents épars et ses dialogues de camp pour installer son univers. Enhanced corrige le tir avec un doublage français intégral, et pas fait à moitié : le casting annoncé par Pearl Abyss réunit plusieurs dizaines de comédiens, entre rôles principaux, secondaires et voix additionnelles.

Kliff, le protagoniste, trouve sa voix française en Laurent Blanpain, récemment entendu du côté de Batman dans les productions LEGO et Caped Crusader. Face à lui, Emmanuel Gradi (croisé sur Game of Thrones et The Witcher 3) prête sa voix à Oongka, tandis que Nahla Attali (Les Carnets de l’apothicaire, Borderlands 4) incarne Damiane. La liste des voix additionnelles n’est pas en reste, avec des noms bien connus des amateurs de doublage comme Patrick Borg (la voix française historique de Son Goku ), ou encore David Krüger, qui fut longtemps celle du Master Chief dans Halo (qui, ironie du sort, a connu un scandale avec la qualité médiocre de sa VF dans le dernier opus, Campaign Evolved).

Ce niveau de mobilisation n’est pas anecdotique : sur une production coréenne dont la VO reposait déjà sur un casting soigné, offrir une telle qualité à la version française revient à traiter notre langue comme un marché à part entière, et non comme une simple case à cocher en bas de la liste des sous-titres. Les cinq nouvelles langues doublées de la mise à jour (français, allemand, espagnol, japonais, portugais brésilien) s’accompagnent par ailleurs de l’arrivée de l’arabe côté sous-titres et interface, et d’une passe générale de correction sur la qualité de la localisation dans toutes les langues existantes.

La suite d’un suivi très actif

Le second chantier de fond touche les systèmes de jeu. Enhanced reprend tous les ajouts et corrections des précédentes mises à jour, et introduit l’Abyss Link, une nouvelle ressource d’apprentissage : quand un personnage utilise un Artefact des Abysses pour débloquer une compétence, les autres personnages jouables reçoivent l’équivalent en Abyss Link, ce qui évite que l’investissement sur Kliff se fasse au détriment des deux autres personnages jouables. Kliff hérite au passage de huit nouvelles compétences débloquées au fil de l’histoire, dont une qui permet de courir sur l’eau.

Le reste tient de l’entretien courant : ajustements de combat, nouvelle option de pilotage pour les montures volantes, correctifs de bugs accumulés depuis le lancement, sans bouleverser l’expérience mais en montrant que Pearl Abyss continue de peaufiner sons bébé dans les moindres recoins.

Un studio qui ne compte pas s’arrêter de sitôt

En parallèle de cette mise à jour entièrement gratuite, Pearl Abyss en profite pour organiser la première promotion du jeu depuis son lancement : 20 % de réduction sur PlayStation, Xbox et PC jusqu’au 9 septembre. Un geste commercial cohérent avec la logique de service après-vente affichée depuis mars : le studio a enchaîné les patchs de contenu sans jamais faire payer la moindre ligne de code. Ce passage en version Enhanced s’apparente surtout à la fin d’une bêta pour un titre qui est peut-être sorti trop tôt, mais qui a adressé depuis lors toutes les critiques qu’on aura pu lui faire.

Et maintenant que les angles ont été arrondis sur le jeu de base, la suite se prépare. Le vrai gros morceau arrive plus tard dans l’année, avec le premier DLC payant qui devrait être annoncé lors en cette fin d’année, pendant que le portage Switch 2 continue son chemin, attendu pour le premier semestre 2027.