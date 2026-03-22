La Switch 2 face à l’Europe, l’IA nourrie par Pokemon GO et Crimson Desert – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

C’est une nouvelle semaine pleine de surprise qui s’est achevée. Il faut dire qu’avec le jeu vidéo, on a rarement le temps de s’ennuyer tant l’actualité du marché ne cesse de prendre le contrepied de nos attentes. Car qui aurait pu imaginer tel scénario quant à la sortie de Crimson Desert et à son accueil critique aussi partagé ? Qui aurait soupçonné que nos promenades à chasser du Pokemon finiraient exploitées avec tant de cynisme par Niantic ? Et pourrait-on voir évoluer le design de la Switch 2 profondément influencé par une nouvelle directive européenne ?

Pokemon Go au service de l’entrainement de l’IA

C’était il y a près de dix ans. Une déferlante vidéoludique s’abattait sur les smartphones de millions de joueurs. La folie Pokemon GO ne faisait que commencer. Chaque jour, nous arpentions les quartiers les plus reculés de notre ville à la recherche de Pokemon à capturer, rencontrant au passage des dizaines d’autres joueurs aux mêmes ambitions que nous. Et pour les plus investis d’entre nous, nous ajoutions au jeu en réalité augmenté des PokeStop photographiés et géolocalisés aux endroits les plus notables de notre commune.

Un jeu innocent qui montre aujourd’hui un nouveau visage, celui de la cartographie gratuite par nos soins, au centimètre près, des rues de nos villes. Une base de données immense alimentée petit à petit et qui permet aujourd’hui à Niantic, la firme derrière le jeu, de disposer de toutes les informations pour de la livraison automatisée par IA. Oui, c’est un peu grâce à nous que demain, peut-être, notre future commande internet sera livrée par un robot. Voilà une belle ligne à ajouter à notre CV.

Une évolution de la Switch 2 grâce à l’Europe ?

À peine un an après sa sortie, la Nintendo Switch 2, malgré un ralentissement dans ses ventes, connait toujours un succès aussi insolent. De quoi faire pointer les regards des différentes commissions mondiales et notamment en Europe avec une nouvelle règlementation qui imposerait au constructeur nippon (entre autres), à l’horizon 2027, de faire évoluer sa machine afin de permettre le remplacement de sa batterie par l’utilisateur.

Un changement qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur le design de la machine, en premier lieu, mais aussi sur son prix. Car qui dit changement, dit nouvelles lignes de production. Et dans un contexte industriel aussi tendu, où les composants indispensables à la construction des consoles, smartphones et autres PC sont de plus en plus couteux, Nintendo va devoir réfléchir à la meilleure stratégie à mettre en place s’il ne veut pas (trop) rogner sur ses marges.

Crimson Desert déçoit autant qu’il fascine

C’est clairement le jeu qui fait le plus parler ces dernières semaines. Avec une campagne de communication maîtrisée et des collaborations commerciales avec les meilleures femmes et homme-sandwich d’internet, la hype auprès des joueurs est montée à des niveaux surprenants. Alors, quand les tests de la presse sont tombés, avec un Metacritic étonnamment bas pour un jeu de ce calibre, beaucoup de joueurs ont crié leur déception.

Pourtant, derrière ces notes, qui ont eu des conséquences réelles sur les actions de Pearl Abyss, se cachent des argumentations qui mettent en avant certaines grandes qualités de Crimson Desert, mais aussi quelques défauts qui peuvent être considérés comme rédhibitoires pour des profils de joueurs. Un exemple supplémentaire qu’une note ne veut finalement pas dire grand-chose et qu’il vaut mieux écouter (ou lire) les arguments plutôt que de s’arrêter sur un tel chiffre arbitraire, surtout quand celui-ci peut avoir de telles répercutions.