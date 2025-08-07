UFO 50 ressort avec un (très gros) manuel papier. Quoi de plus rétro ?!

UFO 50, c’est une étonnante compilation de jeux rétro sortie à la rentrée dernière sur PC. Cette dernière propose de retrouver pas moins de 50 jeux sortis entre 1982 et 1989 sur la machine fictive aux allures de Macintosh baptisée LX. Les dates de 1982 et de 1989 sont évidemment également fictives, et les 50 titres ont été développés entre 2017 et 2024 par des gens ayant signés des jeux comme Spelunky ou Downwell.

La compilation a été extrêmement bien accueillie, avec un taux de recommandation de 100% sur Open Critic, et un très beau 91 sur Metacritic. Cependant, sortie uniquement sur PC, il lui manquait quelque chose pour compléter l’expérience rétro que le jeu raconte : une vraie cartouche sur laquelle souffler avant de lancer le jeu, et bien entendu, un manuel papier.

Deux aspects qui seront très bientôt corrigés grâce à la sortie sur Switch du jeu. UFO 50 est en effet dès à présent disponible en téléchargement sur l’eshop contre 24,99€, et bénéficiera d’ici quelques semaines d’une sortie physique.

C’est Fangamer, qui s’était déjà chargé des éditions en boite de Celeste ou de Tunic (parmi beaucoup d’autres) qui s’occupe de distribuer UFO 50 en cartouche, dans une édition « standard », comprenant le jeu sur cartouche, plus un poster, des cartes postales et des stickers, le tout vendu pour 39€.

La vraie touche rétro : le retour du manuel

Mais cette édition ne vaut vraiment qu’accompagnée de son guide : 116 pages couleurs qui reviennent sur chacun des 50 jeux avec des éléments de scénario, des cartes, des astuces, et des illustrations rappelant l’époque ou les boites de jeu et les manuels étaient aussi des clés pour interpréter les quelques pixels s’affichant à l’écran !

La bonne nouvelle, c’est que Fangamer peut expédier ses produits depuis les Pays Bas, ce qui réduit drastiquement les frais d’envois et les taxes douanières. La mauvaise, c’est que s’il existe une édition collector de UFO 50 vendue sur Fangamer.com, et comprenant le jeu sur cartouche, le guide, et des goodies (poster, planches de stickers…), cette dernière n’est pas distribuée en Europe.

Il nous faudra donc soit nous contenter de l’achat du jeu et du guide (vendu à part pour le tarif très raisonnable de 26€), soit se résoudre à faire importer l’édition collector pour plus de 80€ (frais de port et taxes inclus)…

Dans tous les cas, le jeu UFO 50 en édition physique pour Switch et/ ou son guide seront livrés fin février 2026, les précommandes sont déjà ouvertes.