BitSummit – Le festival japonais du jeu indé ouvre sa 13e édition

Après le bal des conférences des gros studios en juin, c’est au tour du BitSummit d’ouvrir ces portes à Kyoto ce weekend. Rendez-vous devenu incontournable pour les amateurs de la scène indépendante, ce BitSummit the 13th permettra de découvrir plus de cent nouveaux jeux (japonais et internationaux). Comme chaque année, on y retrouve un mélange de fraîcheur et de bizarrerie qu’on voit rarement ailleurs que dans le jeu indé.

Un festival à l’ancienne

Depuis la fin de l’E3, on pourrait regretter que les présentations de nouveaux jeux ne se fassent plus qu’en ligne, à coup de vidéo soigneusement montées et de discours trop sages parfaitement récités. Le BitSummit se positionne à contre-courant de cette tendance pour être un vrai festival du jeu vidéo indépendant, avec des stands où les visiteurs peuvent tester directement les démos, mais aussi des débats, des conférences et des concerts. Cette année, les festivaliers auront même droit à un show de Nobuo Uematso (Final Fantasy) qui viendra avec son groupe !

Si la scène indé reste à l’honneur, les gros studios sont aussi présents. Nintendo est là avec un stand dédié à la Switch 2. La console est à peine sortie et on attend encore qu’elle se dote d’un vrai catalogue. On imagine difficilement apprendre la sortie d’un nouveau Zelda ou Animal Crossing lors du BitSummit, mais on a quand mêmes des nouvelles de la fonctionnalité « souris » des JoyCons, puisque Nintendo nous montre Pico Park 2 + Mouse Stage, un mode de jeu spécialement pensé pour exploiter cet outil.

Des idées bien WTF comme on les aime

Le BitSummit, c’est évidemment l’occasion d’ajouter quelques titres à nos wishlists déjà bien garnies. Des idées tantôt étranges, tantôt sensibles, qu’on imagines développées par 3 copains dans leur chambre. On retrouve certains jeux déjà remarqués lors d’autres présentations en 2024, comme Building Relationships (un dating simulator où on incarne une maison qui rencontre d’autres bâtiments), Miniatures (jeu de puzzle surréaliste dessiné à la main) ou encore A Week in the Life of Asocial Giraffe.

D’autres propositions se détachent particulièrement du lot avec des concepts très originaux. On peut citer Thumbylina, un jeu de simulation à la Tamagotchi qui propose d’avoir une « amie » virtuelle pour nous accompagner au quotidien, sur un petit appareil conçu spécialement pour le jeu.

Impossible de parler des quelques cent-vingt jeux présentés lors du BitSummit the 13th ! Horreur, rythme, aventure, simulation… Chacun trouvera chaussure à son pied tant les genres et les concepts montrés lors du festival sont variés. Vous pouvez retrouver la liste complète des titres sur le site officiel de l’événement et suivre toutes les annonces et démonstrations en direct sur YouTube.