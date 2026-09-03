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Quand « Star Wars » ne suffit plus pour vendre, ce sont les employés qui trinquent

Star Wars Zero Company paie ses équipes en visibilité

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

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Star Wars: Zero Company

Jaquette du jeu Star Wars Zero Company

    • Développeur :

      Bit Reactor

    • Genre : Tactical
    • Date de sortie : 27/08/2026
    PS5PCXbox SeriesSwitch 2Switch...

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