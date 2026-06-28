Star Wars Eclipse – Le ciel s’assombrit pour le jeu de Quantic Dream

C’est loin d’être le rêve chez Quantic Dream en ce moment. Le studio parisien connu pour ses expériences solo narratives riches en QTE telles que Detroit : Become Human (ainsi que pour son PDG médiatique David Cage) a sorti plut tôt dans l’année son premier jeu multijoueur en accès anticipé : un essai de MOBA free-to-play nommé Spellcasters Chronicles, abandonné seulement 3 mois après son lancement, qui a entraîné une réorganisation du studio. « Réorganisation » qui se traduit par un plan de réduction des effectifs.

Selon le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo (STJV), jusqu’à 115 postes pourraient être supprimés, soit l’ensemble des équipes ayant travaillé sur le jeu multijoueur. La faute à une audience jugée insuffisante pour maintenir le jeu sur le long terme. La nouvelle passe mal en interne et un mouvement de grève a été lancé par le STJV ce jeudi 25 juin, date coïncidant avec la visite d’un certain Lucasfilms au studio…

L’éclipse se prolonge pour un jeu qui nous promettait la lune

Et Star Wars Eclipse, alors ? Ce projet annoncé fin 2021 avec une bande-annonce en CGI de haute volée n’a plus vraiment donné de nouvelles. Quelques documents préparatoires ont fuité, David Cage a confirmé que tout se passait bien en coulisses, et c’est tout. Pour autant, Quantic Dream a confirmé dans ses prises de parole concernant la « réorganisation » interne que le développement du jeu ne serait pas touché. Et la visite de de la délégation Lucasfilm devait permettre de faire un point sur l’avancement du projet. Les employés ont jugé que c’était le moment opportun pour lancer la grève et envoyer un signal fort.

Interrogés par Gamekult, plusieurs salariés estiment que les 115 postes visés sont une ressource indispensable pour Star Wars Eclipse, et que ces profils disposent de compétences tout à fait applicables au projet pour venir soutenir une équipe en sous-effectif. Mais la direction ne semble pas de cet avis.

« Nous pensons que, dans l’état actuel des choses, le jeu ne peut tout simplement pas être terminé si le plan de réduction des effectifs est mis en œuvre selon le calendrier actuellement prévu. Nous avons absolument besoin des 115 personnes qui sont inactives (ou presque) depuis déjà un mois. C’est déjà un mois de perdu en production ! Pendant ce mois, les employés auraient pu être formés aux outils spécifiques de Star Wars Eclipse. Nous voulons aussi alerter la direction, de manière forte, et leur dire de regarder tous ces gens qui ne demandent qu’à travailler, mais qui ne le font pas, le jour d’une visite officielle. »

La rébellion s’organise

Le STJV pointe également la responsabilité de la direction dans cette situation. Le syndicat estime que les difficultés actuelles découlent avant tout de mauvaises décisions de management sur le projet Spellcaster Chronicles : un projet qui aurait demandé des ressources bien plus importantes que prévues pour Quantic Dreams. Les représentants des salariés dénoncent une succession de mauvaises décisions stratégiques et réclament non seulement l’annulation des licenciements, mais aussi la démission des responsables qu’ils jugent à l’origine de cet échec.

Le conflit pourrait d’ailleurs s’inscrire dans la durée. Avec son « Summer Grève Fest », le STJV prévoit plusieurs actions jusqu’en septembre et envisage une mobilisation nationale sur le modèle de la grève générale de février 2025. Dans cette galaxie en crise, c’est bien moins l’avenir d’un énième projet Star Wars qui semble en jeu que l’avenir de 115 personnes et d’un studio qui n’a peut-être pas encore mesuré les conséquences de ses propres mauvaises décisions.