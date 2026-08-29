tt

Squadron 42 – Cette fois c’est GTA 6 le fautif

minia Squadron 42 repoussé par gta

Rob

Sans doute né 20 ans trop tard, grand amateur de RPG et fan de lore à ses heures perdues. Que demander de plus finalement ?

guest

0 Commentaires

Test The Sinking City 2 – Après l’enquête, place à l’action dans Arkham

Test Duskfade – La PlayStation 2 pour la génération Tik Tack

Test REANIMAL DLC The Prisoner – Par-delà le feu de la guerre

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026