Squadron 42 – Cette fois c’est GTA 6 le fautif

Squadron 42 devait initialement arriver en 2014. Douze ans plus tard, le jeu solo se déroulant dans l’univers de Star Citizen vient une nouvelle fois de repousser son lancement, désormais prévu pour le deuxième trimestre 2027. Cette fois, Chris Roberts, directeur du studio Cloud Imperium Games, ne pointe ni un problème technique, ni une fonctionnalité encore inachevée : il refuse simplement de voir son projet éclipsé par Grand Theft Auto VI. Une justification presque aussi étonnante que prévisible au regard de l’histoire mouvementée de son jeu, lequel accumule les reports depuis plus d’une décennie.

De 2014 à 2027, l’interminable attente de Squadron 42

Lorsque Squadron 42 est présenté en 2012 aux côtés de Star Citizen, Cloud Imperium Games ne semble pas encore imaginer l’ampleur que prendra son projet. Le jeu doit alors constituer la campagne solo de l’ambitieux simulateur spatial de Chris Roberts, avec une sortie envisagée pour 2014 avant d’être repoussée à 2015, puis à 2016. À mesure que le financement participatif progresse, les promesses s’accumulent et le projet prend une toute autre dimension.

En 2016, Roberts explique lui-même que Squadron 42 a « considérablement évolué depuis sa première présentation », ajoutant que le scénario et le contenu du jeu s’étaient largement étendus avec le temps. Le report annoncé cette année-là ne constitue donc pas un simple contretemps : il révèle déjà l’un des principaux problèmes qui accompagneront le développement pendant des années, à savoir une ambition qui continue de grossir au lieu de se stabiliser.

Cette logique n’est pas apparue d’un seul coup. En effet, dès 2015, Roberts défendait ouvertement l’augmentation du périmètre du projet, assumant ses ambitions dans une lettre ouverte :

« Quand le périmètre créatif change, le temps nécessaire à sa mise en œuvre augmente naturellement. »

Le problème est que cette philosophie finit par rendre extrêmement difficile l’établissement d’un calendrier crédible. En 2018, Cloud Imperium Games vise encore une version complète pour 2019, suivie d’une phase d’alpha puis d’une bêta en 2020. Là encore, les échéances passent sans que le jeu ne soit livré.

Le studio finit même par reconnaître que ses propres outils de planification ne permettent plus de représenter correctement l’avancement de Squadron 42. En 2020, il explique que son calendrier public ne correspond pas à la manière dont le projet est réellement développé. La société évoque notamment des problèmes imprévus, des difficultés techniques et des changements de direction susceptibles de repousser les tâches prévues. Elle abandonne progressivement l’idée de fournir des échéances précises à long terme, préférant montrer les travaux en cours plutôt que multiplier les dates qui risquent d’être déplacées.

Ce choix peut se comprendre pour un projet aussi ambitieux, mais n’a pour autant pas manqué de nourrir une frustration croissante chez les contributeurs de son financement. Ainsi, la date de bêta prévue pour fin 2020 disparaît, sans même que le jeu ne soit arrivé à ladite phase. CIG promet alors davantage de visibilité avec sa série inside, « The Briefing Room », diffusée sur YouTube, tout en expliquant que les différentes estimations restent dépendantes de l’évolution du développement. Chris Roberts finit par résumer la situation d’une formule qui restera emblématique du projet : Squadron 42 sera terminé « quand il sera terminé ».

« Feature complete », puis encore trois années d’attente

Le discours change pourtant en 2023. Lors de la CitizenCon, Chris Roberts annonce que Squadron 42 est « feature complete », autrement dit, que l’ensemble des fonctionnalités prévues est désormais intégré. Le studio entre alors dans une phase de finition destinée à optimiser le jeu, corriger les problèmes et peaufiner l’expérience. Pour la première fois depuis longtemps, le projet semble réellement approcher de la ligne d’arrivée.

Mais même cette étape ne permet pas d’obtenir une sortie rapide. En 2024, CIG annonce finalement une fenêtre pour 2026, avec Chris Roberts se disant confiant quant à cette échéance. L’annonce intervient alors que le projet est censé être dans sa phase de finition depuis près d’un an. Une nouvelle fois, le calendrier reste suffisamment large pour laisser une marge importante au développement.

C’est finalement en août 2026 que la nouvelle tombe : le jeu est de nouveau reporté. Dans sa dernière lettre, Roberts explique que l’objectif initial était de sortir Squadron 42 au quatrième trimestre 2026, aux alentours de l’Intergalactic Aerospace Expo. Cependant, Grand Theft Auto VI, désormais prévu pour novembre de la même année, change la donne. Le patron de Cloud Imperium Games refuse de lancer son « successeur spirituel de Wing Commander » dans ce qu’il appelle le « tourbillon médiatique de GTA 6 ». Selon lui, même si ce dernier ne sort pas sur PC, la presse, les créateurs de contenus et les joueurs seront largement mobilisés par le jeu de Rockstar, ne laissant que trop peu de place médiatique à une production concurrente.

La nouvelle fenêtre retenue est donc le deuxième trimestre 2027. Sur le plan marketing, l’argument n’est pas totalement absurde. GTA 6 est probablement l’un des rares jeux capables de monopoliser une partie considérable de l’attention médiatique mondiale. Rockstar vient d’ailleurs de publier une nouvelle présentation d’une trentaine de minutes du jeu, une vidéo qui accapare d’ores et déjà une bonne partie des internautes prêts à en décortiquer les moindres détails.

Cependant, le problème est ailleurs. Pour un jeu annoncé à l’origine pour 2015, repousser encore sa sortie pour éviter la concurrence médiatique de GTA 6 ressemble moins à la conséquence d’un calendrier maîtrisé qu’à un nouveau symptôme d’un développement qui n’a jamais réellement réussi à se fixer. Après les ambitions grandissantes, les difficultés techniques, les changements de feuille de route et les multiples échéances abandonnées, le nouveau motif de report apparaît presque comme une dernière couche ajoutée à une histoire déjà extraordinairement longue.

GTA 6 comme nouvelle excuse ou véritable stratégie ?

Il serait pourtant injuste de réduire le report à une simple excuse destinée à masquer les difficultés du développement. Cloud Imperium Games a désormais tout intérêt à protéger au maximum le lancement de Squadron 42. Le jeu constitue une production particulièrement prometteuse, portée par une distribution comprenant notamment Mark Hamill (Luke Skywalker), Gary Oldman (Sirius Black) et Henry Cavill (Superman), et censée proposer une campagne narrative de plusieurs dizaines d’heures. Après douze années de développement et une communication particulièrement laborieuse, un lancement discret serait difficile à imaginer.

Chris Roberts insiste d’ailleurs sur ce point. Selon lui, Squadron 42 mérite « l’attention de la communauté des joueurs dans son ensemble », et il estime qu’il serait préférable de lui donner une fenêtre où la presse et les créateurs pourront réellement s’y intéresser. Mais cette stratégie pose une question évidente : combien de temps peut-on encore demander au public d’attendre au nom de la volonté de sortir le jeu dans les meilleures conditions ? Annoncé comme « feature complete » en 2023, il faudra finalement patienter jusqu’en 2027, cette fois pour des raisons principalement médiatiques.

Le plus ironique est que Squadron 42 n’a même pas besoin de rivaliser directement avec GTA 6 sur le terrain du contenu. De fait, il s’agit de deux expériences radicalement différentes, et le jeu de Cloud Imperium Games s’adresse à une communauté passionnée de science-fiction et de simulation spatiale qui ne disparaîtra évidemment pas du jour au lendemain. Le risque évoqué par Roberts concerne avant tout la visibilité médiatique, et comment lui donner tort de vouloir attendre quelques mois supplémentaires pour éviter le rouleau compresseur promotionnel de Rockstar après avoir passé douze ans sur son propre jeu ?

Encore faut-il que cette échéance soit la bonne.

Car c’est précisément là que se situe le véritable problème de Squadron 42. Ce n’est plus le nombre de reports qui surprend, mais la capacité du projet à continuer de produire de nouvelles raisons de ne pas sortir. Plus d’une décennie après le début de son développement, le titre se retrouve dans une situation plus que paradoxale : il ne semble plus repoussé parce qu’il n’est pas prêt, mais parce que le monde du jeu vidéo ne serait pas prêt à lui faire suffisamment de place.

Reste qu’à l’heure où j’écris ces lignes, Squadron 42 ressemble de plus en plus à un Godot vidéoludique : tout le monde sait qu’il finira bien par arriver, mais personne ne sait combien de temps il faudra encore attendre.