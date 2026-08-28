Rockstar sort l’artillerie lourde avec 25 minutes de GTA VI

C’était probablement l’événement vidéoludique le plus attendu de l’été, à tel point qu’il a provoqué des pannes sur Twitch hier soir. Pour présenter son GTA VI, Rockstar aurait pu profiter de la Gamescom ou d’un Summer Game Fest. À la place, c’est sur Netflix que le jeu a eu droit à une bande-annonce de plus de vingt minutes, la première depuis plus d’un an, et la première à réellement montrer ce que le titre à dans le ventre en dehors des cinématiques.

La claque technique

La longue bande-annonce, capturée sur PlayStation 5, est surtout l’occasion pour Rockstar de prouver que son jeu est visuellement impressionnant. On avait déjà pu le constater lors des cinématiques, mais les séquences de gameplay présentées ici viennent confirmer : les décors fourmillent de détails, d’objets avec leurs animations et leur physique propres, les PNJ ont tous l’air de faire leur petite vie indépendamment… Le tout rendu avec des textures photoréalistes qui font de cette version de Vice City une ville incroyablement vivante et immersive, au moins dans ces images.

Le trailer présente également la richesse de ce monde ouvert et des activités qu’on pourra y faire avec Jason et Lucia. Pêle-mêle, on voit les personnages se détendre chez eux (et regarder des publicités satiriques à la télé), faire de la muscu, du saut en parapente, de la plongée, jouer au basketball, caresser et nourrir des animaux, et faire un tour sur tous les véhicules possibles et imaginables (aéroglisseur, motocross, canoë-kayak…). On imagine déjà les heures passées à explorer Vice City en dehors des missions principales.

Du GTA dans mon GTA ?

Cette bande-annonce de GTA VI nous permet aussi de voir ce que donnent ces fameuses missions. Plusieurs longues séquences de gameplay ont été présentées, et elles mettent certes dans l’ambiance (on a l’impression d’être devant un film de gangsters), mais elles rappellent surtout que nous avons toujours affaire à un jeu Grand Theft Auto qui ne réinvente pas la roue. Livraison de drogue, courses poursuites en voiture avec la police, braquages en tout genre et fusillades : tout y est, et on pourrait avoir une impression de déjà vu malgré le bel écrin offert par Rockstar.

Car au-delà de la liberté offerte par ce GTA VI, les missions semblent rester, somme toute, assez classiques. Aller à tel endroit, parler à tel PNJ, ramasser un objet en appuyant sur un bouton de la manette, aller le poser ailleurs en appuyant sur un autre bouton, jusqu’à déclencher la mission suivante… Un modèle qui a certes déjà fait ses preuves, et qui n’est pas dérangeant pourvu que l’histoire nous emporte et que des phases de gameplay plus « libres » subsistent, mais qui n’a rien de bien révolutionnaire.

Quelques nouveautés font néanmoins leur apparition. La relation amoureuse entre Lucia et Jason, premièrement, qu’il faudra entretenir (cela apportera-t-il des avantages en jeu ?), avec des personnages dont on peut prendre le contrôle indépendamment à différents endroits de la ville, ou jouer ensemble. GTA VI ajoute aussi une part de simulation, avec le sommeil, la musculature ou l’alimentation à gérer. Le système de recherche par la police est également revu pour devenir un peu plus réaliste et complexe (il ne suffira plus de conduire assez vite et loin pour être oublié des forces de l’ordre).

Le rendez-vous est pris pour le 19 novembre prochain. Malgré les fuites, les polémiques en tout genre, et l’absence de support physique ou de réelle réinvention du genre, on peut déjà être sûrs que les joueurs répondront présents ce jour-là.