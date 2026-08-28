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Rockstar sort l’artillerie lourde avec 25 minutes de GTA VI

GTA VI An Extended Look bande annonce Netflix

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

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