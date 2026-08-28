Face à GTA VI, Devolver lancera son plateformer Volvy’s Adventure: Reslimed

Le 19 novembre 2026, Grand Theft Auto VI sort sur PlayStation 5 et Xbox Series. Devolver Digital, lui, lâche Volvy’s Adventure: Reslimed sur PC. L’éditeur avait annoncé depuis des mois qu’il publierait un jeu ce jour-là, coûte que coûte. Le titre choisi est un plateformeur 2D signé doinksoft (Dark Scrolls, Gato Roboto), à moins de cinq euros, bien loin du blockbuster open world de Rockstar.

L’histoire commence avant GTA VI : Britt Brady, designer chez doinksoft, avait pitché le projet en envoyant aux bureaux de Devolver une Analog Pocket avec une cartouche Game Boy Color custom et un niveau entièrement jouable. Le prototype visait d’abord une sortie GBC, gadget marketing autour de Volvy, mascotte parodique autodéclarée de l’éditeur. Le studio a fini par juger le prototype trop solide pour rester une vanne.

Face au mastodonte de Rockstar, Devolver mise sur le contre-pied

Chez Devolver, l’idée était de sortir quelque chose le jour J de Rockstar ; quand Volvy a mûri, Nigel Lowrie (responsable marketing) et Britt Brady ont calé la date. L’annonce est tombée le jour de la com’ de GTA et pas grand monde n’a vu passer Volvy. Tant mieux pour Devolver : le jeu n’a pas à rivaliser, juste à exister à côté. Remaster fictif, mascotte parodique, platformeur court et pas cher, l’inverse exact de ce que Rockstar vend ce 19 novembre.

Pas de concurrence frontale : un petit platformeur rétro face à l’open world le plus attendu de la décennie. Et dans un contexte où le titre de Rockstar accumule les polémiques, les fuites et suscite des débats autour des mœurs conservatrices, choisir Volvy le 19 novembre peut ressembler à un achat militant. Pas parce que le jeu prêche une cause, mais parce qu’il propose autre chose que de suivre la hype.

Doinksoft insiste sur la jouabilité, avec des contrôles pensés pour un mouvement continu du personnage. Volvy est passé de parodie de mascotte à mascotte à part entière, sans la notoriété d’un Mario, mais avec tout le second degré d’un éditeur qui essaie toujours de se placer en outsider cool.