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Face à GTA VI, Devolver lancera son plateformer Volvy’s Adventure: Reslimed

Volvy’s Adventure: Reslimed annonce Devolver

ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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