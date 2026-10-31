tt

Le portage de jeux rétro grâce à l’IA, aubaine ou désastre ?

Zelda Majora's Mask - une recompilation pour être lu nativement sur PC.
Google News Icon Ajouter NG+ à vos sources préférées

Valkhyon

guest

0 Commentaires
01 nov.
00:30

Le portage de jeux rétro grâce à l’IA, aubaine ou désastre ?

30 oct.
23:59

Tencent abandonne Pokémon Unite et ferme les serveurs

30 oct.
12:24

Quel avenir pour Destiny 2 ? Bungie n’en a pas fini avec sa licence

30 oct.
10:53

Le film BioShock (par Netflix) essaye de sortir la tête de l’eau

30 oct.
10:35

Les fans de Mass Effect tentent de sauver le soldat Shepard

29 oct.
23:20

No Man’s Sky passe à l’heure d’Halloween avec sa version 7.10

Test The Mailroom – Un service postal d’enfer !

Test Stupid Never Dies – Psychédélisme sans extase

Test Tom the postgirl – Petits secrets entre voisins

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026