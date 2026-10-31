Le portage de jeux rétro grâce à l’IA, aubaine ou désastre ?

L’annonce de la fin du support physique chez Sony a eu une conséquence assez inattendue : depuis plusieurs jours, nous assistons à des avancées majeures sur la scène de l’émulation. Et l’une des techniques en plein essor permettant de (re)jouer à des jeux consoles sur PC n’est autre que la recompilation.

Pour faire simple, si les émulateurs traduisent en temps réel le code du jeu pour le rendre compréhensible par un ordinateur, la recompilation vise à déconstruire l’ensemble du code du jeu (la décompilation) avant de le reconstruire dans un format que votre PC peut exécuter (la recompilation) comme s’il s’agissait d’un jeu conçu nativement pour lui. Transposer tout un jeu dans un autre langage de programmation est une tâche minutieuse et chronophage. C’est là que l’IA générative intervient, en permettant d’automatiser tout le processus.

Le plus est l’ennemi du mieux

Récemment on a appris que près de 200 jeux de différentes consoles ont été portés sur PC grâce à la recompilation. La pratique reste, au mieux, très contestable sur le plan légal mais pour beaucoup il s’agit de compenser le manque d’action des géants de l’industrie quant à la préservation du patrimoine culturel que représentent les anciens jeux. Cependant, alors que certains chantent les louanges de l’I.A. générative pour tout ces portages sur PC, d’autres acteurs majeurs grincent des dents.

À la mi-octobre, c’est le site Decomp.dev qui fermait ses portes, un index open source qui recensait les différents projets de décompilation de jeux vidéo. Son créateur, Luke Street, a pris la parole sur la nouvelle page d’accueil du site pour expliquer sa décision d’arrêter. Selon lui, l’IA a brisé l’aspect communautaire de la décompilation et abandonné la qualité au profit de la vitesse.

« Alors que les membres de la communauté s’efforcent de décompiler un jeu, des opportunistes se précipitent pour faire un portage bancal à peine fonctionnel. »

Estimant ne pas avoir l’énergie ni l’envie de faire un contrôle qualité de tous ces portages, il préfère mettre un terme à l’aventure et remercier tous ceux qui l’ont suivi depuis la création du site, en 2024.

Le mois précédent, un autre acteur s’exprimait à ce sujet, Andy Nguyen, plus connu sous le pseudonyme de TheFlow0 et célèbre hackeur de l’écosystème PlayStation. En exploitant une faille récemment découverte sur la PS5, il est parvenu à installer une version native de Linux sur la console, la transformant ainsi en véritable ordinateur capable d’accéder à un catalogue de jeux plus large, dont des recompilations. Lui aussi abandonne son projet en cours de route et fustige les vibe codeurs, ces personnes pour qui le codage passe, souvent en totalité, par l’utilisation d’IA.

« Ce milieu était autrefois constitué de chercheurs extrêmement talentueux, mais aujourd’hui, ce n’est plus qu’une bande de noobs qui utilisent des LLM sans rien comprendre aux codes qu’ils produisent. Ces gamins addicts à ChatGPT ont identifié la faille que j’exploitais et ont tout balancé à Sony. »

Si on choisit de se positionner uniquement du point de vue d’un joueur, peut être le bilan est meilleur ? Savoir que bientôt on pourrait retrouver tous les jeux de notre enfance nativement jouables sur son PC semble plutôt positif. Cependant, s’il est si facile de décompiler un jeu avec de l’IA, alors des personnes mal intentionnées peuvent en quelques heures vous proposer un jeu doté d’un malware. Même sans mauvaises intentions beaucoup constatent que ces jeux recompilés « sans efforts » sont instables passées les premières heures de jeu et qu’ils sont immédiatement abandonnés par leur créateur. La quantité au profit de la qualité semble donc pour beaucoup être le mot d’ordre de ce boom de recompilation auquel nous assistons et nous ne pouvons qu’espérer qu’à l’avenir il y ait un retour en force des projets sérieux faits par des passionnés.