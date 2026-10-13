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Face à l’IA, créateurs comme décideurs passent à la vitesse supérieure

Yuji Horii
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Parangonnage

Amoureux de l’immersion et des expériences qui nous bousculent. Issu du monde cruel de la pub et du marketing, je mets aussi ma plume au service de la seule chose qui compte vraiment : le jeu vidéo évidemment.

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