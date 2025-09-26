PlayStation propose de transformer ses trophées en « vraies » récompenses physiques

Les trophées PlayStation, dont l’incontournable Platine, permettent, pour certains, de différencier les véritables « gamers », l’aristocratie du jeu vidéo, des roturiers, les joueurs « casu ». Mais pour la grande majorité des joueurs, ce sont surtout des supports pour frimer !

PlayStation avait tenté de développer un peu le principe des récompenses en mettant en place le programme « PlayStation Stars », qui proposait des récompenses virtuelles pour certaines actions accomplies en jeu. Il s’agissait en vérité d’un système de trophées parallèle, mais identique, n’ayant pas plus d’intérêt que le système actuel. De ce fait, il n’aura intéressé personne et aura rapidement été abandonné.

Aujourd’hui, PlayStation cherche à donner un nouvel intérêt à son système de récompenses in-game. Des objets exclusifs Ghost of Tsushima vont être ainsi proposés uniquement aux détenteurs de certains trophées. Il s’agit d’une médaille (un pin’s) « commémorative » de plus de 4 cm de diamètre (tout de même !) accessible uniquement aux détenteurs du trophée Platine intitulé « Légende vivante », se débloquant en obtenant l’intégralité des autres trophées du jeu, et d’un t-shirt au design exclusif, reprenant de façon stylisée de décors du combat final du jeu. Ce tee-shirt peut-être obtenu uniquement à condition d’avoir débloqué le trophée Mono No Aware, en finissant l’histoire principale du jeu.

Pour accéder au (très court) catalogue, il suffit de se rendre sur le site dédié, et de lier son compte PlayStation. Seulement, il y a évidemment un hic : l’obtention des trophées mentionnés ne permet que l’achat de ces produits dérivés exclusifs. Et il va falloir passer à la caisse. Le t-shirt est ainsi facturé 33€, et la médaille 28€. Tout deux sont actuellement en pré-commande et seront livrés « dans deux à trois mois ». D’ici là, Ghost of Yotei sera sorti depuis un petit bout de temps, et justement, des objets inspirés par le jeu devraient être vendus aux même conditions…

L’idée n’est pas exactement inédite, puisque Bungie propose déjà les Bungie Rewards, soit une boutique d’objets tiré de la licence Destiny accessible uniquement après la réalisation de certains défis (terminer certains raids, finir une campagne…) – pas directement liés aux trophées PlayStation, donc, mais fonctionnant de la même façon.

Au final, en portant ces t-shirts exclusifs, casquettes, ou autre pin’s, on en revient à l’esprit du trophée PlayStation : afficher son succès en jeu, et… frimer !