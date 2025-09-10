tt

Destiny 2 : sabre laser et chasseurs de primes dans la nouvelle extension « Rebelles »

Image de présentation de Rebelles, une extension Destiny 2

Ninof

Dresseur de Pokémon avant même de savoir lire, aventurier parcourant toutes les régions de Kanto à Lothric. Fan de RPG, cinéphile et grand lecteur de romans policiers/fantastiques.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Herdling – Troupeau pour être vrai

Test Kirby et le Monde Oublié + Le Pays des Etoiles Filantes – Le jeu transmorphé ?

Test Lost Soul Aside – Perdu dans les couloirs du temps