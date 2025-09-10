Destiny 2 : sabre laser et chasseurs de primes dans la nouvelle extension « Rebelles »

Bungie a profité du mois de septembre pour dévoiler l’avenir de Destiny 2. Le studio joue gros cette année, car il doit impérativement reconquérir une base de joueurs échaudée par l’échec de la dernière extension en date, Les Confins du Destin. Celle-ci avait non seulement déçu par son contenu et son histoire, mais avait aussi introduit une refonte du système de loot qui a grandement nui à la boucle de gameplay, provoquant une chute historique du nombre de joueurs.

Que la force soit avec Destiny

C’est dans ce contexte tendu que Bungie a présenté sa prochaine extension majeure, Rebelles, une aventure thématique inspirée de Star Wars qui sortira le 2 décembre 2025.

Qu’on se le dise, il ne s’agit pas d’une collaboration officielle : l’extension reste ancrée dans l’univers de Destiny. Mais l’inspiration est partout. L’histoire fera suite aux événements des Confins du Destin et nous lancera à la poursuite du Vagabond à travers le système Sol. Les joueurs exploreront un monde d’ombres et de syndicats du crime depuis un nouveau hub social, l’Avant-poste de Tharsis, et devront former un équipage pour résister à une nouvelle faction menaçante.

Le cœur de cette extension sera un nouveau mode de jeu coopératif baptisé Frontière hors la loi. Les Gardiens devront y enchaîner des contrats de contrebande et des chasses aux primes pour gagner en réputation. L’objectif ultime sera de débloquer l’arme la plus emblématique de cette extension : la Lame praxique, un sabre laser version Destiny 2, ainsi que des fusils blasters. Ces contrats seront principalement des missions de contrebande et de chasse aux primes. Comme souvent à la sortie d’une nouvelle extension, un nouveau donjon fera son apparition quelques jours après la sortie.

Pour pimenter l’expérience, une nouvelle mécanique d’invasion fera son apparition, permettant à d’autres Gardiens d’envahir votre partie pour tenter de vous dérober vos récompenses. Enfin, comme le veut la tradition, un nouveau donjon sera également déployé quelques jours après la sortie de l’extension.

Une fuite à endiguer

Ces derniers mois, Bungie n’arrive pas à sortir de ses multiples crises, entre les tensions internes, le développement chaotique de Marathon, et surtout la fuite des joueurs de Destiny 2. Une hémorragie que le studio ne semble pas réussir à endiguer. Hier, le jeu a péniblement atteint les 50 000 joueurs connectés après la sortie de la mise à jour Fer et Cendres, là où des patchs similaires attiraient bien plus de monde par le passé. Tous les espoirs reposent désormais sur l’extension Rebelles pour, peut-être, inverser la tendance en décembre et prouver que le jeu a encore un avenir.