Un jeu tiré des Maîtres de l’Univers annoncé à la Gamescom

Pour certains joueurs, la cérémonie Opening Night Live venant sonner le coup d’envoi de la Gamescom était une réussite avant même d’avoir commencé. En effet, pour patienter en attendant l’arrivée de Geoff Keighley sur la scène du Centres des Expositions de Cologne, les chaînes (YouTube, Twitch…) consacrées à l’événement diffusaient un « pré-show » durant lequel étaient montrées quelques bande-annonces de jeux moins populaires, ou simplement de jeux dont les éditeurs n’avaient pas envie de débourser les 200 000€ que coûte une minute de diffusion pendant l’événement.

Et parmi ces trailers, on a pu découvrir le trailer d’un jeu qu’on n’attendait plus : He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction, soit enfin un jeu Musclor dans l’univers classique des Maîtres de l’Univers.

Car si l’on a déjà vu passer des jeux tirés des Maîtres de l’Univers, c’était toujours des adaptations de dessins-animés post-Filmation (le studio qui a signé la série originale en 1981). Les personnages classiques étaient apparus dans des jeux comme Toy Soldiers: War Chest (2015) ou plus récemment dans Funko Fusion, mais jamais dans leur propre jeu, si ce n’est le titre antique The Power of He-Man sorti en 1983 sur Atari 2600. C’est dire si ce He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction va-t-être attendu et accueilli par les joueurs de quarante ans et plus.

C’est Bitmap Bureau, sous la supervision de Mattel, qui développe le jeu. On connait le studio pour son prometteur Terminator 2D: No Fate, qu’on attend pour le 31 octobre prochain, là aussi avec un peu d’impatience. La distribution a été confiée à Limited Run Games, ce qui signifie que l’on aura au moins droit à une version physique (hors de prix), très probablement accompagnée d’une ribambelle de goodies qu’on est très curieux de découvrir. Peut-on espérer une figurine exclusive ?

Bien entendu, le timing n’est pas uniquement dû au hasard. Si un jeu Maîtres de l’Univers est annoncé aujourd’hui, c’est aussi parce qu’Amazon travaille en ce moment même à un film destiné au cinéma. Avec notamment Idris Elba en Maître d’Armes, Alison Brie en Evil-Lyn ou Jared Leto en Skeletor, le casting annonce un film dans lesquel on a mis les moyens. Le jeu de Bitmap Bureau bénéficiera ainsi de la dynamique que voudra créer la sortie du film.

La sortie dématérialisée de He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction est prévue pour début 2026, sans plus de précision. Les précommandes chez Limited Run devraient ouvrir au même moment.