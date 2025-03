Terminator 2D: No Fate – La surprise venue du passé

Alors que Terminator: Survivors, le jeu de survie en monde ouvert promis par un Nacon auréolé de la réussite de son Robocop se fait attendre, Reef Entertainement et Bitmap Bureau annoncent un autre jeu Terminator à venir : Terminator 2D: No Fate

Un titre en forme de jeu de mots, mêlant le titre du meilleur épisode de Terminator, T2, et le positionnement du jeu en 2D. Ce dernier se présente en effet comme un run’n’gun à l’esprit rétro 16bits affichant fièrement ses pixels. On pense à Metal Slug (l’humour cartoon en moins), par exemple, même si le communiqué de presse évoque aussi des phases d’infiltrations, invisibles dans la bande-annonce.

Le jeu se veut à la fois hommage aux classiques de l’arcade, mais également un hommage au film de James Cameron. Nous pourrons incarner le Terminator d’Arnold Schwarzenegger, Sarah et John Connor, et toutes les scènes cultes du film seront retranscrites, telles que la poursuite avec le camion sur le rives bétonnées de la Los Angeles River ou le moment où le T-800 débarque nu dans un bar de bikers (« Je veux tes vêtements, tes bottes, ta moto » !).

Mais le titre nous emmènera aussi dans le futur combattre Skynet dans l’armée dirigée par John Connor qui se bat contre les machines. Le scénario du jeu ajoutera ainsi des « histoires de Terminator jamais racontées », ainsi que le promet l’éditeur, et même des fins alternatives.

Il ne faut probablement pas s’attendre à un grand jeu, mais à en croire le trailer, à un titre néo-rétro solide et soigné, qui devrait nous offrir quelques belles heures de jeu vidéo ! Les personnages ont ainsi, et c’est une très bonne nouvelle, les traits des acteurs originaux (Linda Hamilton et Robert Patrick au moins, Arnold Schwarzenegger n’apparait ni dans le trailer, ni sur la jaquette du jeu), et la musique originale du film de Brad Fiedel est de la partie.

Probablement conscient de tenir là un potentiel hit, surtout après l’accueil très favorable réservé à Robocop l’an dernier, Reef Entertainment sort trois éditions physiques collector sur chacune des machines (PS4, PS5, Xbox, et Switch – le jeu sortira aussi sur PC mais en édition numérique uniquement), incluant plus ou moins de goodies, dont la reproduction d’un jeton de salle d’arcade, comme pour revendiquer le positionnement du jeu ! L’un de ces éditions est exclusive à la boutique de l’éditeur et les précommandes sont déjà ouvertes. Terminator 2D: No Fate sortira le 5 septembre prochain.