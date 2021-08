Ce jeu vidéo rêvé #3 : Musclor et les Maîtres de l’Univers

Avec la sortie sur Netflix de la première partie des Maîtres de l’Univers : Révélations, le Musclor nouvelle génération porté par Kevin Smith (“Clerks” et “Dogma”, entre autres), et en attendant la très prochaine diffusion en parallèle d’une autre série MOTU (pour Masters of the Universe, le titre original) destinée au jeune public, les héros d’Eternia n’avaient pas été autant sur le devant de la scène depuis l’arrêt de la série originale, en 1988.

Côté jouets, c’est presque mieux qu’à la grande époque des poupées Mattel, avec la réédition des figurines classiques (sobrement baptisées… “Classic” !), la sortie de jouets pour accompagner les deux nouvelles séries citées ci-dessus, mais aussi une très belle gamme de Mega Construx (un concurrent de Lego) et même une collection Fisher Price pour les tous petits (dans la collection Little People, malheureusement pas encore dispo chez nous…).

Côté comics, DC sort régulièrement des aventures de Musclor, et quelques cross-over qui valent le coup d’œil (dernièrement, Les Maîtres de l’Univers x Cosmocats, ou Les Maîtres de l’Univers x Injustice). La licence est donc en forme, et on se demande bien où sont les jeux vidéo ?!

En quarante ans d’existence, Les Maîtres de l’Univers n’ont figuré que dans une poignée de jeux vidéo. Et les vrais bons jeux basés sur la licence se comptent sur les doigts d’un moignon.

Si un jeu est bien sorti très peu de temps après l’arrivée de la marque, en 1983, sur Intellivision et Atari, comme pour beaucoup de titre de l’époque, il fallait (et il faut toujours) beaucoup d’imagination pour faire le lien entre les quelques pixels affichés à l’écran et Eternia. On note quand même que le jeu proposait déjà des phases à pieds au contrôle de Musclor, et des phases en véhicule à bord du Wind Raider. Pas mal pour un titre de 1983 !

En 86, une adaptation dispensable du film Les Maîtres de l’Univers (avec Dolph Lundgren) a fait son apparition sur C64, mais comme la grande majorité des adaptations de cette époque, il s’agissait de produits dérivés vite faits, mal faits, à ranger du côté des mugs et autres porte-clés.

Toujours sur C64, en 1987, des jeux d’aventures textuels MOTU sont aussi apparus, et il faudra ensuite attendre 2003 et le reboot des aventures du Prince Adam pour que d’autres jeux fassent leur apparition. Deux titres PC très mineurs, un jeu Game Boy Advance pas si mauvais, et un jeu PlayStation 2, Xbox et GameCube, en 3D s’il vous plait, intitulé « Defender of Grayskull ». Malheureusement, tous ces titres ont eu le malheur d’accompagner le reboot de 2002, une série pas particulièrement appréciée des fans.

Dans l’ordre, He-Man & the MOTU: Lair of the Slime Mutant (PC), He-Man: Courage of Adam (PC), He-Man: Power of Grayskull (GBA) et He-Man: Defender of Grayskull (PS2)

Si on oublie le jeu mobile de 2016 (graphiquement très sympa, mais au gameplay plus que limité), le seul titre pouvant présenter un peu d’intérêt aujourd’hui serait Toy Soldiers: War Chest, un jeu de stratégie en temps réel signé Ubisoft et mettant en scène des petits soldats en plastique se faisant la guerre dans des dioramas en 3D. Un DLC permettait de jouer avec les marques MOTU et Gi-Joe, et les personnages et véhicules des deux franchises. Hélas – peut-être pour un problème de droits expirés ? – le titre n’est plus disponible sur aucun support.

Alors où est le jeu ultime des Maîtres de l’Univers ? On peut tout imaginer : un jeu de stratégie, en temps réel ou au tour par tour, où les joueurs pourraient incarner au choix Musclor et ses amis ou la bande de Skeletor et Evil-Lynn, et qui mettrait en scène l’assaut des forces du mal contre Grayskull (un assaut tel que celui auquel on assiste dans la série de Kevin Smith, d’ailleurs !); un jeu d’action à la troisième personne qui permettrait d’incarner Musclor, ou un platformer néo-rétro en 2D qui rappellerait l’origine de la licence dans les années 80. Et pourquoi pas une aventure à la Toy Story, où la gamme de jouets classiques serait représentée. On imagine déjà les DLC She-Ra, Hordack… Le plus important serait qu’on retrouve la majorité des personnages qui accompagnent Musclor et Skeletor : Teela, Cringer, le Maître d’Arme, Orko, la Sorcière… et les véhicules iconiques.

Vu l’actualité autour de ces personnages, on ne doute pas qu’il y a un public pour un jeu basé sur les Maîtres de l’Univers. Reste à espérer qu’une équipe de développeurs a déjà eu l’idée, ou qu’elle lui sera rapidement soufflée… On ne désespère pas non plus d’avoir un jour des nouvelles d’un nouveau film, en chantier depuis maintenant plusieurs années, même si les frères Nee, encore crédités comme réalisateurs sur le projet, semblent être passés à autre chose.