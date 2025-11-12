Halo n’était pas si Infinite que ça finalement

Le succès n’a jamais été au rendez-vous pour Halo Infinite. Tout a commencé par une première présentation de gameplay en 2020 qui a largement déçu. L’outrecuidance de Halo Studios de proposer un titre aussi visuellement immonde a causé un retard d’une année et le départ de plusieurs membres clés de l’équipe de développement.

Malgré cette année de « bonus », le titre est tout de même sorti sans sa campagne en coopération ni son mode Forge pourtant apprécié (l’éditeur de cartes disponible en jeu). Ces fonctionnalités n’arrivent qu’en 2022, dans une période de lenteur manifeste, en plus de quelques améliorations pour le multijoueur.

C’est à partir de 2023 qu’Halo Infinite commence à devenir un produit intéressant pour les joueurs (trop tard donc). Le rythme de mise à jour s’est considérablement amélioré, avec l’arrivée de nouvelles cartes, de nouveaux modes de jeu, et d’améliorations dites de Quality of Life. C’est également durant cette année que Halo Studios met fin à l’ajout de contenu narratif pour la campagne du jeu. Ce regain d’énergie est malheureusement destiné à s’étouffer : Halo Infinite va recevoir sa dernière mise à jour majeure, mettant de côté le développement du titre pour se concentrer sur les « projets à venir ».

Halo Finito

La fin d’Halo Infinite est à la fois la balle dans la tête d’une brebis galeuse et l’effondrement d’un monument aux portes de Microsoft. Le titre n’a cessé d’accumuler les retours négatifs, même avant sa sortie. Pour autant, le multijoueur étant gratuit, les grands patrons ont pu annoncer fièrement 20 millions de joueurs après son lancement (dépassant les 12,5 millions de ventes d’Halo 3, le plus vendu de la saga) on ne saura évidemment jamais combien de joueurs ont décidé d’acheter la campagne. Cependant, Halo reste l’un des emblèmes vidéoludiques de Xbox, avec une série live-action, un studio rebaptisé en son honneur et toute une culture. Halo, c’est immensément gros.

Microsoft abat donc le titre qui construit son identité. Pire encore, il ne propose pas d’alternative directe. Certes, le remake de la campagne du premier épisode (Halo: Campaign Evolved) est attendu pour l’année prochaine (2026), et il se pourrait même que les deux suivants subissent, par un heureux hasard commercial, le même sort. Mais c’est un peu maigre quand on connaît l’envergure de la licence.

C’est à se demander ce que fait Microsoft avec son temps et ses ressources. On se pose toujours les mêmes questions et on retourne à notre oubli généralisé de la situation jusqu’à la prochaine mauvaise nouvelle. Entre l’histoire des marges de 30 %, l’augmentation récente du prix du Game Pass, les licenciements par milliers et l’outil Muse qui servirait à générer du gameplay par IA, l’emblème Xbox se ternit de jour en jour. Il est d’autant plus flagrant qu’Halo sombre quand même la reprise politique de ses emblèmes à des fins haineuses ne suscite aucune réaction, critique, ni condamnation.