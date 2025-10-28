La fin de la guerre des consoles ravive l’extrême droite américaine

Dans l’ère numérique actuelle, où le gouvernement communique souvent par le prisme des réseaux sociaux, la frontière entre la politique sérieuse et le non-sens viral est devenue incroyablement floue. Le week-end dernier, la scène a atteint un nouveau sommet d’absurdité lorsque l’appareil de communication de la Maison-Blanche s’est mis à publier des mèmes liés à la franchise Halo, intégrant l’image du Président Donald Trump. L’événement, initié par une blague de l’enseigne GameStop, a rapidement été détourné en un outil de propagande puérile, symbolisant la nouvelle ère de communication juvénile et agressive du pouvoir.

Halo : Spartan Trump

L’étincelle de cet embrasement numérique a été l’annonce, bien réelle, du lancement en 2026 d’un remake du légendaire Halo: Combat Evolved sur la console concurrente, la PlayStation. Cet événement, marquant un recul de l’exclusivité emblématique de Xbox, a poussé GameStop à publier une déclaration humoristique annonçant la « cessation officielle des guerres de consoles ».

C’est là que l’absurde s’est installé.

Le compte officiel de la Maison-Blanche a retweeté la publication de GameStop avec une image générée par IA montrant le Président Trump vêtu d’une armure de Spartan de l’univers Halo, accompagnée du slogan de GameStop : « Power to the Players ». Pourquoi une telle manœuvre ? L’objectif semble moins être une stratégie ciblée de séduction des gamers qu’une démonstration de pouvoir juvénile : affirmer qu’on peut poster n’importe quoi, même si cela n’a aucun sens, et que l’audience approuvera par simple reconnaissance de thèmes familiers.

L’effet d’entraînement ne s’est pas arrêté là. Le compte de la Maison-Blanche a surenchéri en déclarant que le Président Trump « préside à la fin des guerres de consoles de 20 ans », incluant un émoji colombe.

Le Département de la Sécurité intérieure (DHS) s’est également mêlé à la conversation, créant une image d’un véhicule Warthog de Halo avec le slogan « Destroy the Flood » (Détruisez le Parasite), en exhortant à rejoindre l’ICE (l’agence de contrôle de l’immigration). Cette référence, moins subtile, utilisait le vocabulaire du jeu (le Flood étant une race extraterrestre parasitaire) pour des fins politiques plus sombres et, indubitablement, une pensée d’extrême droite.

L’ensemble de cette séquence Twitter révèle une tentative désespérée et maladroite de l’administration d’associer son image à la culture populaire, même si cela contredit les positions passées (le jeu vidéo ayant déjà été blâmé par le même gouvernement pour la violence de masse).

Une bande d’ado, de la mountain dew et le pouvoir

La Maison-Blanche n’essaie pas vraiment de s’approprier la gloire d’un jeu vidéo sur PlayStation. Elle montre simplement qu’elle peut injecter n’importe quelle référence, même la plus incohérente, dans son discours officiel. C’est l’exercice le plus trivial du pouvoir : la capacité de dire n’importe quoi en public sans conséquence. Ce faisant, elle parvient à exaspérer les commentateurs qui cherchent à donner un sens à ce qui n’en a pas, et à galvaniser une base qui salive à la simple mention d’éléments culturels qu’elle reconnaît.

Ce déferlement de mèmes Halo sur les comptes gouvernementaux est, en fin de compte, plus qu’une simple distraction : c’est le miroir d’une politique qui privilégie la bouffonnerie juvénile et le non-sens comme arme rhétorique, au détriment de la substance. Le gouvernement américain, se comporte désormais comme un groupe d’adolescents dotés des pleins pouvoirs, rendant les dynamiques de l’Internet aussi imprévisibles et souvent toxiques que la gestion des affaires publiques.

La récupération politique d’icônes de notre médium devrait nous faire sortir de nos gonds, voire enclencher une vindicte comme les « gamers » en ont l’habitude ou, en tout cas, comme ils sont capables d’en causer lorsqu’un personnage principal n’est pas du genre qu’ils attendent.