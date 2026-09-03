Acer présente le DualPlay Mini, un prototype de console transformable

Jusqu’au 8 septembre se tient à Berlin l’IFA, pour Internationale FunkAusstellung, soit littéralement « exposition internationale de la radio ». Le salon était en effet à l’origine une manifestation consacrée aux évolutions technologiques dans ce domaine. Ayant aujourd’hui pour objet un spectre bien plus large, on peut le voir comme une sorte d’E3 européen, où les grandes entreprises de la tech destinée au grand public viennent présenter leurs innovations.

Et c’est ainsi qu’entre les robots-aspirateurs et à peu près tout et n’importe quoi dopé à l’I.A., quelques entreprises viennent parler de leurs projets concernant le jeu vidéo, comme Acer et sa gamme Predator, dédiée au gaming, venus présenter un curieux appareil.

Arrivé sur le marché par la porte de l’entrée de gamme, le Taïwannais a vu ses produits et son image évoluer, et ose désormais afficher des projets plutôt audacieux. On se souvient par exemple de l’immense console-PC aux dimensions littéralement monstrueuses. Etait-ce une bonne idée ? Probablement pas, mais la proposition avait le mérite de sortir du lot.

C’est avec une machine hybride qu’Acer fait parler de lui cette année. Pas d’hybridation fixe/ portable, qui n’a plus rien d’innovant, mais une hybridation entre console et « vrai » PC. Les consoles-PC, tournant sous Windows ou Linux, à la manière des Steam Deck, ROG Ally ou MSI Claw, et proposant le meilleur du jeu PC (souplesse de l’écosystème, modding, émulation…) au format console ont désormais intégré le paysage et les usages. La nouvelle machine d’Acer, baptisée Project DualPlay Mini (reprenant la marque DualPlay utilisée pour cet étrange projet de laptop dans lequel était logé une manette) renforce encore l’hybridation entre console et PC.

Son concept permet en effet à une machine de type Steam Deck de se transformer en « véritable » PC portable, soit une machine munie d’un clavier physique que l’on peut installer sur un bureau. Pour ce faire, la console s’ouvre littéralement en deux, révélant son clavier, et l’écran bascule à 180°. Etonnamment, et dans les quelques vidéos où l’on peut voir la machine, la console ne semble pas trop imposante dans les mains d’utilisateur, ni trop petite une fois changée en laptop.

Le bénéfice est multiple. Comme machine de jeu, l’on peut profiter de l’expérience console portable pour les jeux qui s’y prêtent, mais aussi du gameplay clavier-souris si cher aux PCistes (parce que Civilization VII au pad, soyons sérieux deux minutes…). Le clavier met d’ailleurs physiquement en avant les fameuses touches ZQSD. Mais encore, la machine devient véritablement utilisable pour des tâches bureautiques.

Si une machine comme le ROG Ally, tournant sous Windows 11, peut tout à fait, pour travailler sur Microsoft 365 ou sur un logiciel de comptabilité, par exemple, être connectée à un clavier, une souris, et même un écran plus grand via un hub, la manipulation reste moins naturelle, et nécessite tout une gamme d’accessoires. L’ensemble devenant pour le coup bien moins mobile. L’Acer DualPlay Mini est véritablement une solution 2 en 1 (avec, probablement tout de même, un confort relatif pour un travail au quotidien). Une solution 2 en 1 qui prend aussi une autre dimension à l’ère de la RAMpocalyspe, où acquérir une machine est déjà compliqué, alors deux…

Le DualPlay Mini d’Acer n’est encore qu’un concept, un prototype, et rien ne dit si on le retrouvera finalement un jour en magasin. On se souvient du PC Alienware empruntant son concept à la Switch à une heure ou un tel format était encore quasiment de la science-fiction. La machine n’aura jamais été commercialisée, si ce n’est bien plus tard, par un autre acteur, Lenovo avec le Legion GO.