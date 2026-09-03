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Acer présente le DualPlay Mini, un prototype de console transformable

Annonce Acer DualPlay Mini Predator

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40 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

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