Les stratégies d’Epic Games et de Xbox et GTA VI – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

Dans tout juste un mois sortira le blockbuster de la décennie : GTA VI. L’attente continue de croître chez les fans, savamment entretenue par Rockstar qui accélère encore sa communication autour du titre. Et pendant que tout le monde a les yeux rivés sur le mois de novembre historique qui nous attend, Epic Games et Xbox affinent leurs stratégies pour l’avenir : le premier mise sur l’IA générative, tandis que le second s’interroge sur ses futures exclusivités. Décidément, on n’a pas le temps de s’ennuyer dans cette industrie.

Epic Games assume son avenir dans l’IA générative

L’IA générative fait déjà partie du quotidien de l’industrie vidéoludique. Pourtant, son utilisation fait grincer beaucoup de dents, surtout du côté des joueurs. Certains studios assument malgré tout son utilisation (malgré les conséquences sur leur image), comme Level-5 qui a créé la polémique pendant le dernier Tokyo Game Show. Et, sans surprise, Epic Games, dont le moteur, l’Unreal Engine 5 est le plus populaire du marché, affirme à son tour sa volonté d’investir massivement dans l’IA générative.

Une volonté évidemment enrobée de jolies phrases rassurantes, selon lesquelles cette démarche favoriserait la créativité et servirait les intérêts de l’industrie. Si seulement ces bons mots n’étaient pas accompagnés de milliers de licenciements, peut-être seraient-ils crédibles. Le jeu vidéo se sortira-t-il de cette crise dans laquelle il s’enfonce encore et encore ? L’IA générative attendra-t-elle un niveau suffisant pour que les joueurs oublient que les humains qui les ont fait rêver pendant des décennies ne sont plus qu’un lointain souvenir ?

La schizophrénie de Xbox continue

Bien malin celui qui sait vers quelle voie Xbox se dirige. Et pour cause, il semble même que sa direction elle-même ne sache pas encore vraiment ce qu’elle souhaite pour l’avenir du constructeur. Que ce soit du temps de Phil Spencer, ou aujourd’hui sous la direction d’Asha Sharma, presque chaque semaine apporte son lot de contradictions avec les certitudes affichées précédemment. Cette fois, c’est la décision autour des exclusivités Xbox qui pourrait être à nouveau remise en cause.

En effet, Xbox consulterait les joueurs afin de connaître leurs réactions si certains jeux devaient rester cantonnés aux consoles du constructeur américain. Choisiraient-ils d’acheter la machine idoine pour jouer à un éventuel Halo, Gears of War ou Forza exclusif ou feraient-ils l’impasse sur cet investissement ?

Bien sûr, ce genre de questionnement est logique et ne présume pas de l’avenir de Xbox, mais cela révèle des doutes quant aux décisions prises il n’y a pourtant que quelques mois seulement. Les résultats de Gears of War: E-Day seraient-ils insuffisants pour Xbox ? Le constructeur s’attend-il déjà à perdre la bataille de la future génération et prépare le terrain à un basculement, définitif cette fois, en tant qu’éditeur tiers ?

Plus qu’un mois avant le raz-de-marée GTA VI

Vous trouvez qu’on parle déjà trop de GTA VI ? Respirez, car ce n’est, malheureusement, que le début. À un mois de sa sortie, Rockstar accélère encore sa communication et vient de diffuser un nouveau trailer, quoiqu’on se demande encore pourquoi les responsables du studio se donnent encore cette peine. Ceux qui ne sont pas intéressés ne seront pas plus convaincus par cette cinématique, aussi impressionnante soit-elle, et les autres ont déjà précommandé leur code de jeu.

Cette communication permet néanmoins de détourner l’attention du procès en cours lié aux licenciements l’an passé de 31 personnes en raison, selon eux, de leurs engagements syndicaux. Et comme un pied de nez sarcastique, ce dernier trailer nous informe que le groupe Français Justice, notamment, figurera parmi les artistes de la bande son du jeu. Si c’est fait exprès, voilà qui a de quoi donner quelques haut-le-cœur. Il n’y a plus qu’à attendre la fin du procès et la sortie du jeu, tous deux prévus pour la troisième semaine de novembre.