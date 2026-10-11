L’annonce de Playground, le Triple I Initiative et Xbox XP – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

Vous avez du mal à suivre le rythme des sorties vidéoludiques ? Hélas pour vous, le jeu vidéo de demain ne semble pas prêt de ralentir tant ses acteurs sont pris dans une course effrénée vers encore plus de productivité. Du côté des studios indépendants, le Triple I Initiative nous a révélé les « gros » jeux indés à ajouter à un backlog qui déborde déjà.

Mais la plus grosse salve est venue de Google qui vient d’annoncer Playground, une nouvelle plateforme de jeu qui risque d’accueillir des milliers de nouveaux jeux, pour le meilleur et sûrement pour le pire. Du côté de Xbox, on prône la diversification en annonçant XP, une branche qui se concentrera sur le jeu vidéo au-delà de son médium. Voilà qui n’est pas de meilleur augure pour ce qu’il nous reste de temps libre.

Les indés seront aussi de la partie en 2027

Il n’est pas dit que le timing soit le meilleur pour annoncer ses jeux, a fortiori pour les studios de moindre envergure. Et même si l’on parle là des indés les plus connus et populaires, le Triple I Initiative s’est tenu cette semaine presque dans l’indifférence générale. Pourtant, nous avons eu droit à quelques annonces alléchantes avec notamment Machinarium 2, la suite de l’excellent point’n click de 2009, mais aussi Jiao Hun ou The Escapist 3.

Désormais, le Triple I Initiative est devenu « the place to be » pour les studios indés les plus ambitieux, ceux qui n’ont plus forcément de place au sein des conférences des constructeurs et autres événements majeurs. Et encore plus pour les joueurs de plus en plus déçus par les productions AAA aseptisées et standardisées à l’extrême. Une bulle de fraîcheur créative qui donne un aperçu de ce que sera le jeu vidéo de 2027.

Xbox cherche d’autres leviers pour son jeu vidéo

Alors que Xbox est en pleine transformation depuis qu’Asha Sharma et ses équipes en ont pris les commandes, on s’interroge sur l’avenir du constructeur américain dans l’industrie du jeu vidéo. D’un côté, on nous vante un resserrement autour des licences les plus porteuses de son portfolio, de l’autre, on nous présente Xbox XP, une branche qui cherchera à faire sortir lesdites licences de leurs carcans vidéoludiques.

Il faut donc s’attendre dans les années à venir à voir se multiplier les séries, les films et d’autres produits dérivés. Parmi les projets déjà lancés, on peut citer la saison 3 de Fallout, un film Call of Duty ou une série animée Diablo. Mais Xbox XP, ce sera aussi des parcs d’attractions, des partenariats avec d’autres marques, du merchandising, et sans doute des dizaines d’autres idées. Bref, si d’aventure le constructeur devait s’éloigner du jeu vidéo, faute de succès avec ses machines, sa reconversion semble déjà toute trouvée.

Le retour de Google dans le jeu vidéo

Si vous êtes d’avis qu’il y a déjà beaucoup trop de jeux vidéo qui paraissent chaque année, la situation n’est pas près de s’améliorer. Et alors que Steam et les autres boutiques numériques regorgent déjà de milliers de jeux qui s’apparentent plus à des scams, Google vient d’annoncer Playground : une plateforme de jeux IA. Ainsi, par son intermédiaire, chacun pourra, par un « simple » prompt, créer son propre jeu vidéo.

On se demande dans quel monde cette annonce pourrait être une bonne nouvelle pour les joueurs. Au-delà des questions que cela pose sur les droits d’auteur et les centaines de copies de copies qui viendront probablement polluer la plateforme, c’est une vision loin de nous emballer. L’intégration presque forcée de l’IA générative dans le jeu vidéo dénature déjà le médium de l’intérieur, souvent au détriment des créatifs et des petites mains qui donnent vie à notre loisir préféré. Un tel avenir est-il vraiment souhaitable pour l’industrie ?