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L’annonce de Playground, le Triple I Initiative et Xbox XP – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

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Poulet

Gamer patenté, collectionneur compulsif, mangaphile à l'extrême, mon cœur se situe entre Akihabara et l'église du remède où je prie devant mes dieux : Miyamoto Shigeru et Miyazaki Hidetaka

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