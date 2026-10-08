Xbox XP, la diversification de Microsoft au milieu du carnage dans ses studios

Xbox officialise aujourd’hui une nouvelle branche baptisée XP, avec un recentrage clair sur les films, les séries TV, le merchandising, les parcs d’attractions, les événements live et les deals de marques, désormais regroupés sous une même enseigne. Ce travail existait déjà, dispersé dans plusieurs équipes ; Matthew Ball, directeur de la stratégie Xbox, le concentre derrière une mission unique, celle de faire grandir les franchises au-delà du jeu vidéo, tout en répétant que « les jeux restent au centre ». Voici donc le nouveau levier de croissance d’Asha Sharma pendant que les studios internes sont exterminés ?

Quatre piliers pour une présidente

XP se découpe en Xbox Pictures (cinéma et TV), Xbox Products (licences et merch), Xbox Places (événements et parcs d’attractions) et Xbox Partnerships (créateurs, marques, sponsoring). À sa tête, Kayleen Walters, qui dirigeait jusqu’ici Mojang après treize ans chez Lucasfilm et qui a notamment piloté la relance du merchandising de Minecraft, devenu l’un des plus importants catalogues de licences au monde, avec A Minecraft Movie en tête du box-office américain à sa sortie. Elle laissera la direction de Mojang dès le 19 octobre à Maria Angelidou-Smith, ex-directrice produit de Reddit.

Plusieurs projets sont déjà dans les tuyaux, avec une suite au film Minecraft, une saison 3 de Fallout sur Prime Video, un film Call of Duty, une série animée Diablo pour Netflix, ainsi que des projets autour de Gears of War et Sea of Thieves. Côté lieux, les parcs Minecraft aux États-Unis et au Royaume-Uni doivent représenter plus de 85 millions de livres d’investissement de la part de Mojang et Xbox entre 2026 et 2027. Asha Sharma avait déjà évoqué, lors de son reset, des plans à long terme mêlant « film, série TV, produits, sponsoring et expériences live ».

Suivre Nintendo et Sony sur le terrain du cross-média

Super Mario Bros. et Super Mario Galaxy ont chacun dépassé le milliard au box-office mondial et le Resident Evil produit par Sony tourne autour de 280 millions de dollars. Xbox a son propre jackpot avec Minecraft et un vrai succès TV avec Fallout, qui a attiré 83 millions de téléspectateurs sur les 13 premières semaines de la saison 2, à côté de la série Halo chez Paramount, qui fut arrêtée après deux saisons produites. Après l’échec de Xbox Entertainment Studios, lancé en 2012 puis fermé deux ans plus tard, Microsoft retente aujourd’hui sa chance avec XP et un portefeuille de licences considérablement élargi par l’acquisition d’Activision Blizzard.

Depuis février, Microsoft et Xbox enchaînent licenciements, cessions de studios et réorganisations, dont le passage de Halo sous Activision. Personne, à ce stade, n’est plus vraiment tenu de croire Xbox sur parole, alors que les studios internes ont été mutilés, que les équipes partent et que les discours sur le jeu vidéo au centre ne fonctionnent plus auprès du public.

Xbox XP donne surtout l’impression de chercher l’argent là où il se trouve encore, à Hollywood, dans le merchandising et les parcs. Faire rayonner Fallout, Call of Duty ou The Elder Scrolls sur grand ou petit écran ne remplacera jamais un Gears of War: E-Day livré dans l’angoisse de perdre son travail, ni le savoir-faire de studios comme Ninja Theory, sur le point de s’évaporer dans une douleur innommable.