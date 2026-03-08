La fin de Highguard, PlayStation qui abandonne le PC et les Pégases – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

Un peu plus de calme que les semaines précédentes du côté de l’actualité gaming, de quoi nous permettre de reprendre notre respiration avant que les grosses artilleries vidéoludiques, telles que Crimson Desert, ne soient publiées. Encore que, nous n’avons pas eu le temps de nous ennuyer avec un nouveau revirement de la politique éditoriale de PlayStation qui semble vouloir abandonner le portage de ses exclusivités sur PC, la fin de Highguard quelques semaines seulement après son lancement ou la nouvelle moisson de récompense pour Clair-Obscur : Expedition 33.

Une armoire à récompense déjà bien remplie

Les cérémonies changent, mais les lauréats restent les mêmes. Cette semaine s’est tenue l’édition 2026 des Pégases, événement français visant à récompenser l’excellence de notre industrie hexagonale. Ainsi, sans grande surprise, c’est de nouveau Clair-Obscur : Expedition 33 qui est reparti avec les prix les plus prestigieux, s’arrogeant les catégories du meilleur jeu vidéo, l’excellence visuelle et narrative et l’univers sonore.

Les dernières miettes ont été partagées par les excellents Absolum et The Rogue Prince of Persia, ainsi que Hollow Knight Silksong et Hades 2 pour les catégories récompensant les jeux étrangers. Reste que cette cérémonie était aussi l’occasion de découvrir quelques-uns des titres qui feront le jeu vidéo français de demain. On pense par exemple à Pyla, le nouveau jeu des créateurs du charmant Dordogne ou Wonderfall qui mettra en avant la ville lumière du début du XXème siècle.

Clap de fin pour Highguard

À en croire Geoff Keighley, c’était censé être le jeu-service majeur de cette année 2026. Pourtant, la destinée de Highguard ressemble plus à celle d’un Concord qu’autre chose. Le titre à pourtant bénéficié d’un lancement honnête, avec quelques dizaines de milliers de joueurs curieux de voir ce que le « one more thing » des Game Awards avait dans le ventre. Mais depuis, la courbe de personnes connectées sur le titre ne cessait de chuter. Aujourd’hui encore, ce n’est qu’un piteux pic à 400 joueurs en simultané qui a été enregistré sur Steam.

Et si on pouvait conserver quelques (maigres) motifs d’espoir quant à l’avenir du titre, un ambitieux planning de mises à jour ayant été publié récemment malgré les chiffres en berne et les restructurations (entendre licenciements) du studio, Wildlight Entertainment a finalement décidé de stopper l’hémorragie. Dès la semaine prochaine, le 12 mars, les serveurs de Highguard seront donc définitivement fermés. Serait-ce un nouveau signe que le cycle des jeux-services, qui a contribué à l’échec éditorial de cette génération de consoles, est en passe de s’achever ? Il serait temps !

PlayStation change (encore) son fusil d’épaule

Depuis quelques années, PlayStation a entrepris de publier ses exclusivités maison sur PC, y voyant là un nouveau marché à conquérir. Ainsi, après une période d’exploitation sur consoles, les Horizon, Ghost of Tsushima et autres Marvel’s Spider-man finissaient par être rendus disponibles sur PC, engrangeant par la même occasion quelques millions de ventes supplémentaires pour ces titres.

Mais à force de ménager la chèvre et le chou, en cherchant à grapiller des ventes en sacrifiant ce qui a fait la force de PlayStation sur les générations précédentes tout en pariant sur les exclusivités consoles, la confiance des joueurs et l’image de marque de PlayStation risquaient de s’effriter plus qu’elle ne l’est déjà aujourd’hui. Et surtout, quand viendra le temps de la PS6, comment convaincre les joueurs de passer à la caisse pour une (probable) onéreuse console en plus (ou à la place) d’un PC ? À quoi bon si, tôt ou tard, il sera possible de jouer à ces titres dans leurs versions définitives et supérieures techniquement ?

Voilà sans doute une partie de la réflexion qui a mené PlayStation à faire machine arrière sur cette politique, entraînant, selon Jason Schreier, l’abandon des futurs portages de Ghost of Yotei et Saros. Une décision qui n’est peut-être pas définitive et qui ne s’appliquerait pas sur certaines typologies de jeux, principalement multijoueurs, comme le récent Marathon, qui auraient une meilleure légitimité à une sortie commune sur PC et consoles. Enfin, jusqu’au prochain changement de politique on imagine.