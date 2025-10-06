tt

Les Xbox disparaitraient peu à peu des rayons américains

LEs Xbox disparaissent au profit du Game Pass, mais pas de Game pass sans Xbox. Le paradoxe Microsoft.

n1co_m

30 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Silent Hill f – Une formidable introspection entre beauté et horreur

Test EA Sports FC 26 – Tombé dans le piège du hors jeu

(Mega)Test Megabonk – L’aspirateur temporel qui chope par le col