Les Xbox disparaitraient peu à peu des rayons américains

Sale temps pour Xbox. Après que l’abandon des exclusivités « totémiques » de la marque a provoqué une certaine incompréhension de la part des plus fervents clients du fabricant, l’augmentation massive du prix de l’abonnement au Game Pass Ultimate reste en travers de la gorge de beaucoup. De ceux qui ont conservé leur abonnement, en tous cas, car les désabonnements seraient massifs.

Nouvel ajout à cette série noire, les distributeurs américains solderaient en ce moment même leur stock de consoles Xbox. « Solder » comme dans « baisser le prix », mais surtout comme dans « se débarrasser de ce qui reste en stock », puisque l’objectif serait d’en stopper totalement la commercialisation.

Costco, grande chaîne de distribution aux Etats-Unis, a ainsi complètement supprimé les articles Xbox de son site de vente en ligne, ainsi que l’a repéré le site thegamer.com, quand l’un de des concurrents du supermarché, Sam’s Club, baisse les prix des machines à un niveau qu’on trouve en général au moment de l’arrivée d’une nouvelle génération de machines, pour faire de la place dans les rayons.

Voilà qui va donner du grain à moudre à ceux qui voient Xbox suivre la trajectoire de SEGA, ayant abandonné son statut de constructeur après les échecs commerciaux successifs de la Saturn, puis de la Dreamcast, pour devenir uniquement éditeur. Alors Xbox va-t-il abandonner la fabrication de consoles, ou est-ce plus simplement les joueurs qui abandonnent Xbox ?

Car les chiffres de ventes de machines ne font qu’aller à la baisse, et Xbox ne semble pas faire grand-chose pour retenir ceux qui sont encore attachés à la marque. S’il clame haut et fort que l’abandon de la construction de machine n’est absolument pas d’activité, et qu’il y aura bien une Xbox « next gen », les décisions prises depuis plusieurs mois indiquent clairement le contraire.

Outre la sortie, déjà très commentée, de titres emblématiques sur les consoles concurrentes, l’un des derniers mouvement autour des consoles Xbox Series, est, de façon incompréhensible, une augmentation de prix aux Etats Unis, alors que les ventes s’écroulent. Mais aussi, la fameuse Xbox portable, longtemps attendue, est finalement une machine fabriquée par le taïwanais Asus, « brandée » Xbox.

Pourtant, tout récemment, on apprend que le prochain jeu Forza Horizon sortira bien sur PS5, mais après son lancement. Comme si Xbox voulait encore privilégier un peu ses consoles ? Ou surtout essayer d’attirer du monde sur le Game Pass, le véritable produit phare de la marque.

Xbox doit cependant vaincre l’Ouroboros (soit le serpent qui se mord la queue !) : il voudrait surtout vendre des Game Pass, et plus tellement des consoles, mais le Game Pass n’étant accessible que sur ses propres consoles, tant que la PS5 et la Switch ne permettent pas d’accéder au service, il aura besoin de vendre des machines pour écouler des abonnements. L’abandon de le commercialisation de ces consoles par les grands distributeurs américain est ainsi doublement mauvais signe…

On avait pensé un temps que l’accès au Game Pass sur d’autres machines (mobiles, via le cloud, TV connectées…) pouvait offrir à Microsoft un tout nouveau public, notamment dans les pays dits « émergents ». On voit que le marché reste très difficile à percer pour tout un tas de raisons (dont la nécessité pour jouer dans le cloud d’une connexion stable et puissante, pas toujours garantie partout, au contraire). L’augmentation tarifaire de l’abonnement ne va pas non plus aider. Alors, face à un problème insolvable, le troisième acteur du marché est-il réellement menacé de disparition ?