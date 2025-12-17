tt

Unrecord ressurgit, financé par Tencent

unrecord tencent

ElMama

27 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Death Howl – Ce qu’il y a de plus cher, plus loin que la mort

Test Terminator 2D – Un trop bref voyage dans le temps ?

Test Simogo Legacy Collection – Aux origines de l’excellence