Unrecord ressurgit, financé par Tencent

En 2023, Unrecord surgissait subrepticement dans l’actualité. Une courte vidéo, avec une vue bodycam troublante, et une illusion de réalisme si convaincante qu’elle a suscité autant de fascination que de soupçons de scam. Puis le silence. Deux ans plus tard, le projet refait surface avec une nouvelle annonce décisive : son développement est désormais entièrement financé, suite à l’entrée de Tencent au capital de Drama Studios.

Sous l’ œil du soleil

À l’origine, Unrecord n’était qu’un pari audacieux porté par deux personnes, et le succès fulgurant du trailer avait immédiatement placé le jeu sous des projecteurs écrasants. Il a fallu, depuis, passer d’une démonstration technologique fascinante à un véritable jeu, capable de soutenir sa note d’intention sur la durée.

L’équipe s’est depuis étoffée d’une dizaine de personnes, continue de recruter, et le projet est désormais entré en pleine production. Le studio affirme vouloir ralentir la communication, cesser de montrer des fragments imparfaits, et se concentrer sur une vision plus aboutie.

L’investissement de Tencent est surprenant, le géant chinois prend une participation minoritaire, laissant au studio la maîtrise créative du projet. Un point important pour un jeu dont le sujet reste sensible avec interventions policières d’un réalisme cru, un choix qui avait alimenté de vifs débats en 2023.

Pour Theo Hiribarne (aka Foda C, CEO de Drama Studios), ce partenariat repose sur une relation de confiance et offre surtout les moyens d’ambitions jusque-là contraintes : renforcer la technologie, étoffer la narration, et livrer un FPS solo misant tout sur l’immersion et la cohérence de son univers.

Reste néanmoins une question de fond que ni le financement ni le temps ne feront disparaître. Le bodycam shooter s’appuie sur une iconographie directement issue d’images réelles, souvent violentes, voire extrêmement graphiques. Pour certains, cette esthétique relève d’une exploitation discutable, ou même d’un cynisme déplacé. D’autres diront que le jeu vidéo demeure un art, et l’art a le droit d’être inconfortable, de provoquer et de déranger.

Qui aurait cru que l’un des piliers du collectif Columbine fonderait un studio financé par Tencent ? Drama Studios promet d’en montrer plus en 2026, Et Unrecord ne pourra pas se contenter de son réalisme saisissant, tant il suscite d’attentes et place la barre haute.