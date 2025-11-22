Half-Life 3, les joueurs sont en pleine crise de nerd

Tous les ans, depuis plus de deux décennies, les rumeurs autour de Half-Life 3 enflent à l’approche des fêtes de fin d’année. Et 2025 n’y échappe pas. Mais cette fois, la rumeur s’accompagne de nouveaux doutes, de nouveaux espoirs, et d’un parfum particulier : celui d’un possible retour de la licence qui a révolutionné le FPS en 1998, puis en 2004, avant de marquer la scène VR avec Half-Life: Alyx en 2020. Alors, simple mirage ou véritable résurgence ? Difficile à dire. Mais 2025 a apporté son lot d’indices troublants, et les récentes annonces des Steam Machine et du Steam Frame changent sensiblement la donne. Après tout, quel meilleur ambassadeur pour ces nouvelles machines signées Valve que l’insaisissable Half-Life 3.

Les derniers éléments qui redonnent espoir

Les éléments les plus récents proviennent de ce qui ressemble à des indices subtilement disséminés par Valve dans la bande-annonce des nouveaux venus de la famille Steam Hardware. Ainsi, à 1 min 54, on peut apercevoir le logo de la licence sur le clavier, et à 2 min 23, la lettre « H » recouverte d’un autocollant où l’on peut lire « Censored », accompagné d’un autre indiquant « SOON™ ». Cela dit, il pourrait tout aussi bien s’agir d’un simple – et très curieux – hasard…

Un autre élément à prendre en compte, c’est un propos tenu par nul autre que Gabe Newell à la toute fin du documentaire publié pour les 20 ans de Half-Life 2 dans lequel il dit:

Half-Life, pour moi, est un outil et un engagement envers les joueurs: exploiter chaque nouvelle avancée pour imaginer des expériences inédites. Et en ce moment, les occasions pour le faire ne manquent pas dans l’industrie du jeu vidéo.

On le rappelle aussi, mais il existe un autre indice que quelque chose se trame autour de la licence puisque l’acteur du mystérieux G-MAN, Mike Shapiro a publié, le 31 Décembre 2024 sur X une vidéo très évocatrice quant à une annonce à venir, autour de la licence.

Une autre année commence déjà. Il est bon de voir et d’entendre certains d’entre vous. Que le prochain quart de siècle nous réserve autant de surprises inattendues que le début du millénaire. Là encore, le temps est fluide comme la musique. À bientôt pour cette nouvelle année !

On repense aussi à l’artiste Evgeniy Evstratiy, qui a déclaré dans un podcast avoir été dans la pièce ou Valve travaille sur Half-Life 3.Il a cependant nuancé et clarifié son propos en disant que s’il a bel et bien vu des ordinateurs et des tableaux, il n’a cependant vu aucune version de développement tourner. Il faut également noter que puisqu’il est employé chez Valve depuis 2023, il est impossible de savoir quand s’est produit ce fameux moment.

Le dataminer GABEFOLLOWER a compilé sur Pastebin ses trouvailles après une mise à jour de Counter-Strike 2, qui évoque le fameux projet HLX. On y retrouve donc des lignes évoquant des améliorations du moteur physique, de rendu des cheveux, des feuillages, du comportement des véhicules, de la destruction environnementale mais surtout, de l’IA des PNJ.

Pour finir, Tyler McVicker, figure bien connue lorsqu’il s’agit de rumeurs autour de Valve, suggère que le projet HLX (qui pourrait être autre chose que Half-Life 3) serait très avancé, au point qu’une bande-annonce serait déjà en préparation et qu’une révélation pourrait intervenir d’ici la fin 2025, peut-être même dans les “2-3 semaines”. Il refuse toutefois de fournir une date précise afin d’éviter ce qu’il appelle un “canary trap”, c’est-à-dire un piège destiné à identifier les sources internes responsables de potentielles fuites. On prendra évidemment tout cela avec de grosses pinces à cornichons, d’autant que l’intéressé rappelle lui-même régulièrement que vouloir prédire les actions de Valve revient à tenter de prévoir la météo en 3025. Alors, pensez-vous que cette année sera enfin celle du retour de Gordon Freeman?