Half-Life 3 – Nan, sérieusement, arrêtez de rire !

N’insistez-pas ! On ne commencera pas cet article par une boutade. Parce qu’en dix-neuf ans, certains en sont morts — littéralement, en s’étouffant. Et puis franchement, qui connaît une blague assez bonne pour durer dix-neuf ans ? Personne ? Alors, poursuivons.

Dix-neuf ans donc. 6 935 jours que les rumeurs vont et viennent. Et cette semaine encore, elles repartent de plus belle. En cause : de nouvelles déclarations de Tyler McVicker, observateur réputé des activités de Valve, qui affirme une fois de plus que le projet connu sous le nom de code HLX — entendez par là Half-Life 3 — non seulement existerait bel et bien, mais serait entièrement jouable.

Comme à son habitude, Valve garde le silence. Mais depuis plusieurs mois, les signaux s’accumulent et laissent espérer un véritable retour vers City 17.

D’après McVicker, HLX serait un jeu solo non VR, à l’image des deux premiers volets de la série. Le contenu serait finalisé, et le développement en phase de finition.

La méthode n’est pas nouvelle pour Valve. L’éditeur avait adopté une approche similaire pour Half-Life: Alyx, annoncé quelques mois seulement avant sa sortie en 2020. La firme privilégie depuis toujours, les présentations tardives, une fois les projets stabilisés.

Selon les éléments disponibles, une annonce pourrait avoir lieu cet été 2025, avec une sortie prévue avant la fin de l’année. Cette fenêtre, à présent laissée en jachère par Rockstar et son GTA 6, en pleine période des fêtes, coïnciderait avec les habitudes du marché et permettrait à Valve de capter l’attention d’un large public, ancien comme nouveau.

Une telle stratégie s’inscrirait dans une volonté de relancer durablement la franchise Half-Life, en misant sur un format plus accessible que la réalité virtuelle. Retour aux fondamentaux, donc, mais avec quelques innovations.

L’abandon de la VR semble donc confirmé. HLX serait jouable à la souris et au clavier, avec un gameplay linéaire et narratif, fidèle aux origines de la série. Toutefois, certaines mécaniques modernes pourraient enrichir l’expérience, notamment un système de génération procédurale inspiré de Left 4 Dead 2. Ce dispositif ajusterait l’apparition d’ennemis et d’événements en fonction du comportement du joueur, créant des variations à chaque partie.

L’objectif serait de renouveler la formule sans rompre avec l’ADN de la saga, en maintenant une progression scénarisée tout en introduisant une part d’imprévu.

Autre élément notable : plusieurs indices laissent penser que HLX pourrait croiser la route de Portal. Des fichiers évoquant Aperture Science ou des modèles proches de Chell ont été repérés dans Source 2, le moteur de Valve. Si ces éléments se confirment, le jeu pourrait offrir une passerelle narrative entre deux univers déjà liés par le passé.

Aussi, la participation d’Erik Wolpaw, auteur de plusieurs scénarios chez Valve, dont Portal 2 et Half-Life 2: Episode Two, a également été évoquée. Sa contribution renforcerait la dimension narrative du projet, avec une tonalité mêlant tension, humour et satire, marque de fabrique de la franchise.

Malgré l’engouement, la prudence reste de mise. L’attente est évidemment mesurée. Valve n’a jamais confirmé officiellement travailler sur Half-Life 3. Toutefois, la cohérence des faisceaux, des informations rapportées et la crédibilité de certaines sources, rendent l’hypothèse d’un retour plus plausible que jamais.

En attendant une éventuelle confirmation, le mythe, lui, continue de se construire. À défaut d’en rire (une dernière fois ?), on va quand même se permettre un petit sourire en coin. Mais pas plus !