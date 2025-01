Half-Life 3 désormais en phase de test ?

Quand sortira le prochain Halo ? Le prochain Beyond Good and Evil ? Le prochain Total War ? Sont-ils même bien en développement ou ont-ils été silencieusement tués par les équipes de développement ? C’est là la grande question qui taraude bien des joueurs qui attendent patiemment le prochain titre de leur franchise préférée. L’un d’entre eux, du moins, serait toujours en développement et peut-être même davantage, et c’est Half-Life 3.

C’est du moins ce que revendique le leaker Gabe Follower sur sa chaîne YouTube. Des rumeurs esseulées, perdues dans l’immensité d’Internet, mais à prendre avec un certain sérieux tant ses propos se sont déjà retrouvés confirmés par la suite, et notamment vis-à-vis des productions de Valve avec ses confidences, avérées, sur Deadlock. Ici, Gabe assure que Half-Life 3 est désormais en phase de test étendue aux proches des développeurs travaillant sur le titre.

Selon lui, d’autres éléments donnent de la crédibilité à la thèse d’un développement constant mais silencieux d’Half-Life 3 : il pointe ainsi que plusieurs innovations et mises à niveau récentes de Source 2, le moteur de développement utilisé par Valve pour leurs titres, sont probablement destinés au prochain Half Life. On trouve ainsi des animations de nage, du codage pour du démembrement, des effets de zone, les fondations pour du calcul avancé de la physique et de l’eau interactive, et aucune de ces améliorations n’est utilisée pour Counter Strike 2, le titre le plus récent de Valve.

En soi, cela n’aurait rien de surprenant car certaines franchises donnent le sentiment d’être « trop légendaires pour mourir ». L’on pensait Halo proche de sa fin avec le très moyen Halo 5 et le décent-mais-bancal Halo Infinite, et 343 Industries s’est muté en Halo Studios pour démentir ce sentiment et travailler sur une suite.

L’on attendait le successeur de Mount & Blade : Warband avec un pessimisme sarcastique et les développeurs de TaleWorlds ont su proposer le très bon Bannerlord. Half-Life 3 pourrait donc être non seulement une réalité mais également l’être dès cette année.