Top des jeux PC à surveiller durant l’année 2026

Il est notoire que le jeu vidéo est devenu le marché le plus important de l’industrie du divertissement et que son chiffre d’affaire dépasse même ceux du cinéma et de la musique réunis. Que ce soit dans le domaine du jeu vidéo pur ou dans toutes ses formes dérivées, les sorties importantes se succèdent à un rythme tel que deux problèmes se posent aux joueurs : d’abord celui de la sélection des meilleurs titres, ensuite celui d’une seconde sélection parmi ces mêmes titres, tant il est vrai que les jeux de qualité sont légion, impossible d’avoir le temps de jouer à tout.

En conséquence, la plupart des joueurs a développé la bonne habitude de s’informer des sorties, des promotions en cours sur les différentes platesformes, des offres et bonus spéciaux à durée limitée, etc. Ils lisent les tests pour choisir le jeu le plus abouti et ou le meilleur casino en ligne qui leur propose les bonus les plus intéressants. La popularité des jeux a ainsi favorisé le développement d’un public informé et exigeant. Voilà pourquoi, dans cet article, nous nous proposons de faire le point sur les grosses sorties jeux vidéo PC à venir sur 2026.

Crimson Desert

Le studio sud-coréen Pearl Abyss s’est fait une solide réputation dès la sortie de son coup d’essai, Black Desert Online, en 2014. Black Desert Mobile puis Black Clover M: Rise of the Wizard King sont venus confirmer sa capacité à proposer des MMORPG dynamiques et novateurs. Avec Crimson Desert, il s’agit de proposer un RPG moderne particulièrement ambitieux. D’abord pensé comme un MMORPG, le projet a évolué vers une autre approche pour devenir une expérience solo narrative en monde ouvert. Naturellement destiné aux PC les plus compétitifs, le titre misera sur :

Des combats dynamiques en temps réel.

Un monde vivant influencé par les choix du joueur.

Une narration mature et d’inspiration cinématographique.

Depuis le succès planétaire de Clair Obscur : Expédition 33, il va sans dire que la barre est placée bien haut pour les amateurs de RPG originaux. Pour l’heure, tout laisse à penser que Crimson Desert est capable de relever le défi.

Resident Evil 9: Requiem

Rares sont les éditeurs de jeux vidéo à pouvoir se vanter d’avoir su traverser les années tout en restant au niveau : Capcom, fondé en 1983, en fait indéniablement partie. Avec Resident Evil 9: Requiem, la société japonaise mise sur un retour aux sources de l’un des jeux qui ont fait sa gloire. Mais qui dit retour aux sources ne dit pas passéisme : Capcom intègre évidemment des mécaniques modernes, promet une ambiance toujours plus oppressante et une IA ennemie adaptative.

L’enjeu est d’autant plus important que la licence Resident Evil est la plus vendue par Capcom : 170 millions d’exemplaires, assez loin devant le pourtant très populaire Monster Hunter (120 millions) et très loin devant toutes les autres licences de la marque : Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry, etc.

Forza Horizon 6

Côté jeux de course, c’est cette fois du côté de Playground Games et de son Forza Horizon 6 qu’il faut regarder. Lui aussi prévu pour tirer pleinement parti des meilleures configurations PC de 2026, Forza 6 promet de repousser encore les limites du jeu de course arcade réaliste. Cela devrait notamment inclure une carte encore plus vaste que par le passé, et surtout plus dynamique en intégrant des effets météo très poussés, ainsi qu’un cycle jour/nuit influençant la conduite.

N’oublions pas que la licence Forza Horizon, ce sont aussi des spécificités qui sont autant de caractéristiques garantes du succès : une progression basée sur un système de récompenses progressives, des tirages aléatoires de voitures qui contraignent le joueur à sortir de sa zone de confort, des événements à gains variables, etc.

Marvel 1943: Rise of Hydra

Autre licence dont le succès est mondial : Marvel, dont les personnages sont, de près ou de loin, connus dans le monde entier. Autrement dit, la manne potentielle est colossale quand on songe au fait qu’il y a plus de trois milliards de joueurs dans le monde : si tous ne sont évidemment pas des fans de Marvel, tous en connaissent l’univers et sont donc des acheteurs potentiels.

C’est pour cela que Marvel 1943: Rise of Hydra voit grand en se présentant comme un jeu d’action-aventure qui plongera les joueurs dans une uchronie se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale. La narration promet d’être intense, en misant sur le double potentiel de personnages emblématiques et d’une époque dont on ne finit pas de tirer des récits et des aventures vidéoludiques.

Squadron 42

Tout en étant un jeu à part entière, Squadron 42 est aussi et surtout un spin-off très attendu de Star Citizen, la simulation spatiale et SF qu’on ne présente plus. Rappelons quand même que Star Citizen, c’est un développement en cours depuis 2012, le deuxième jeu vidéo le plus cher du monde avec un coût actuel de plus de 700 millions de dollars (coût incluant le développement de Squadron 42), plus de 5 millions de joueurs estimés (dont entre 30 et 60 000 par jour).

Avec Squadron 42, il est question de proposer aux joueurs une campagne solo spatiale d’une ampleur encore jamais vue, avec des mécaniques de gestion des ressources, de prise de décision influençant le résultat final.

