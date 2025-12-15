tt

Les jeux vidéo initialement prévus en 2025, repoussés à 2026

Sélection de jeux repoussés en 2026

Kivy

Joueur éclectique, j’aime enrichir mon backlog avec des jeux divers et variés. Passionné aussi de cinéma et du genre horrifique en général, découvrir de nouvelles choses m’anime et me motive dans ce milieu.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Simogo Legacy Collection – Aux origines de l’excellence

Test Project Motor Racing – La simulation qui ne prend pas de risques mais qui en a sous la pédale

Test Metroid Prime 4: Beyond – Samus vise (presque) dans le mille