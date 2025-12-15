Les jeux vidéo initialement prévus en 2025, repoussés à 2026

À l’aube où les jeux sortent dans des versions parfois inachevées et encore marquées par de nombreux bugs, les reports apparaissent comme une décision plus sage que des sorties précipitées, à l’image de ce qui s’est passé avec Cyberpunk 2077 ou No Man’s Sky. Il devient aussi difficile de suivre l’actualité sans passer à côté de jeux prometteurs. Les projets repoussés sont d’ailleurs les premiers à retomber dans l’oubli, ce qui pousse certains studios à avancer une date de sortie trop tôt afin de rassurer investisseurs et communautés coûte que coûte. La sortie présumée de GTA 6 n’a pas aidé cette année, laissant penser que certains éditeurs ont préféré éviter une sortie rapprochée, de peur que le mastodonte ne fasse de l’ombre.

Avec les Game Awards qui risquent d’annoncer encore plus de nouveautés, nous vous proposons de remettre en lumière une sélection de jeux reportés à l’année 2026 :

Crimson Desert (le 19 mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series)

Créé par l’équipe derrière Black Desert, Crimson Desert reprend l’esprit du MMORPG, tant dans son gameplay que dans son univers. Ce premier jeu solo des développeurs est un action-RPG se déroulant dans un univers médiéval. Le jeu a été repoussé en raison de problèmes de préparation, notamment la planification des doublages. Certaines séquences de gameplay récentes laissaient entrevoir un jeu moins impressionnant par rapport à la claque attendue des premières présentations Il ne reste plus qu’à attendre sa sortie pour découvrir réellement ce que le jeu proposera.

Witchbrook (début 2026 sur PC, Switch, Xbox Series et PS5)

Witchbrook, édité par Chucklefish (à qui l’on doit Eastward ou Starbound), est un RPG social qui mélange magie, vie quotidienne et fantastique. Vous pourrez monter sur votre balai pour explorer Mossport, une ville pleine de secrets, de sorts et de créatures mystiques. Apprenez la magie, nouez des amitiés, trouvez l’amour et aidez les habitants à réaliser leurs rêves, du chemin de l’école jusqu’à la remise des diplômes et bien au-delà. Le jeu a été repoussé début 2026 pour que tout soit bien peaufiné et que l’expérience soit la plus immersive possible.

Paralives (le 23 mai 2026 sur PC)

Après la sortie d’InZoi, c’est au tour de Paralives de se positionner comme concurrent direct des Sims. Après six ans de développement, commencé avec seulement une poignée de développeurs à ses débuts, un projet indépendant d’une telle ampleur demande encore beaucoup de peaufinage. Entre simulation de vie, construction et création de personnages poussée, le créateur souhaite que le jeu soit à la hauteur des attentes. Le jeu est désormais prévu pour une sortie en early access le 23 mai 2026.

Subnautica 2 (en 2026 sur PC et Xbox Series)

Avec une audience prévue le 9 janvier 2026 des cofondateurs d’Unknown Worlds, Subnautica 2 est attendu en 2026 après un report secoué par divers problèmes en interne. Le jeu proposera une suite du jeu de survie en eaux profondes. Jouable officiellement pour la première fois en multijoueur, nous pourrons partir à la découverte d’un tout nouveau monde, créer des véhicules, des outils et des bases pour survivre à cet univers étrange.

Directive 8020 (en 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series)

Continuité de la Dark Pictures Anthology les développeurs d’Until Dawn reviendront en 2026 avec Directive 8020, une nouvelle aventure horrifique qui se déroulera cette fois dans l’espace. Le jeu ouvrira officiellement la nouvelle anthologie de Supermassive Games et mettra en scène l’équipage d’un vaisseau confronté à une menace inconnue. Comme dans leurs précédents titres, les choix que l’on fera auront un impact direct sur le déroulement de l’histoire et sur la survie des personnages.

De nombreux jeux reportés n’ont toujours pas de fenêtre de sortie claire. Fable en est l’exemple parfait : le développement semble encore loin d’être terminé, même si une sortie en 2026 reste évoquée après un premier report. Code Violet, lui, devait arriver cette année, mais le silence autour du projet soulève pas mal de questions. Quoi qu’il en soit, on ne peut que vous conseiller d’attendre les tests des jeux mentionnés pour s’assurer de leur qualité finale. Car un report n’est jamais signe de bon augure pour un jeu.