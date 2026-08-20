Tomb Raider : Legacy of Atlantis expose quelques-unes de ses mécaniques

Toujours attendu pour le 12 février 2027, le remake du premier Tomb Raider a tout récemment eu droit à une sixième vidéo consacrée aux coulisses de sa production. Une diffusion intéressante dans la mesure où certaines mécaniques de jeu ont été mises en avant par les équipes de développement.

La stylisation de l’action

Plus précisément, la nouvelle communication se focalise donc sur les phases d’action que présentera le très prochain Tomb Raider : Legacy of Atlantis. Elles se veulent nerveuses et remettent au goût du jour une caractéristique phare qui accompagna l’héroïne culte dès ses débuts à la fin des années 90 : le dynamisme ultra poussé des affrontements. Une intention qui appuie la volonté certaine de coller avec respect au matériau d’origine.

Pour autant, le jeu n’échappera pas au principe de la réinterprétation. C’est ainsi qu’apparaît une nouvelle mécanique : le Focus. Le concept est simple et déjà connu des amateurs d’œuvres axées sur l’action pure. En effet, le joueur pourra soumettre Lara Croft à un effet de ralentissement et, de là, admirer le lent déroulement de l’offensive. Une faculté qui dépendra cependant d’une jauge qui se remplira à mesure que l’on reçoit ou inflige des dégâts, ainsi que par l’esquive.

Si l’on se posera la question quant à son utilité, et de sa véritable plus-value sur l’expérience à venir, cet ajout semble donner au jeu des airs de Max Payne. Du moins, si l’on compare avec le système de Bullet Time de ce dernier. Ceci étant, il ne s’agira pas là du seul élément apporté au titre ayant pour visée la modernisation de l’opus originellement pensé par Core Design. Legacy of Atlantis héritera de fait d’autres points explorés par la série reboot (surnommée Survivor) de 2013.

Le retour du Tomb Raider 2013

Aussi Legacy of Atlantis se reposera sur un système de progression comprenant dès lors un arbre de compétences. Et ce n’est pas tout, pour se soigner Lara devra d’abord confectionner les produits nécessaires à ce service. Là encore, il n’y a rien de très nouveau dans l’horizon vidéoludique. Mais si on se replace dans l’époque où a été sorti l’épisode originel, c’est sûr, cela change un peu.

Autre sujet abordé (rapidement) par la vidéo : les armes. Évidemment, on retrouvera bien les deux pistolets iconiques de l’héroïne. Mais, ils seront également accompagnés par d’autres options qui s’ajouteront au fil de l’aventure : mitraillettes, fusil à pompe et fusil d’assaut. En tout, il y aura donc quatre types d’armes différentes ouvrant, par conséquent, à quatre styles de combat différents.

Tout ceci promet donc une version d’un Tomb Raider placé dans une sorte de syncrétisme : on y prélève la base du jeu initial et on lui ajoute la plus récente recette concoctée en 2013. Ce qui a du sens : on ne change pas ce qui fonctionne. En revanche, gare à ne pas tomber dans le convenu, la trilogie Survivor n’étant plus très jeune, il faudra inévitablement être plus audacieux si l’objectif visé est bel et bien la relecture moderne. Mais gageons que Crystal Dynamics et son collaborateur Flying Wild Hog (connu pour Evil West entre autres) sauront obvier à cet écueil.